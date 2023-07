Muere Leandro, nieto de Robert De Niro, a los 19 años: ‘Ojalá el amor te hubiera salvado’

“No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante”, escribió en Instagram la productora Drena De Niro, primogénita del actor Robert De Niro, quien anunció este domingo el fallecimiento de su hijo Leandro.

Leandro, quien aspiraba a seguir los pasos de su legendario abuelo ganador del Oscar en la actuación, murió a los 19 años.

Drena, de 51 años, le dedicó un mensaje en donde le dedicó unas palabras: “Mi hermoso y dulce angel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al convertirme en tu madre”.

Al momento no se detalló qué fue lo que le pasó a Leandro, lo único que Drena menciona en su publicación es: “Fuiste tan profundamente amado y apreciado y ojalá ese amor por sí solo te hubiera salvado”.

Drena De Niro anunció la muerte de su hijo.

Carlos Mare publicó en Instagram una imagen negra.

El padre de Leandro, el artista Carlos ‘Mare’ Rodríguez, publicó este domingo un cuadro negro en Instagram y no dio más comentarios al respecto.

Varias personalidades de Hollywood han lamentado la muerte del joven integrante de los De Niro, como el director Lee Daniels, quien escribió: “Drena que dios te tenga en sus brazos”; o la actriz Rosie Pérez, que comentó: “¡Lo siento mucho! Estamos todos aquí para ti. Te quiero demasiado!”

La escritora Victoria Gotti también le dedicó unas palabras: “Un príncipe tan guapo. Desde el día en que te vi por primera vez, tenías 3 años y cumplías 4, ¡eras un niño tan juguetón, guapo, amigable e increíble que se convirtió en un hombre increíble! Una vida joven, demasiado corta.”

Drena y Leandro en el Día de las Madres hace unas semanas. (Foto: Instagram / @drenadeniro).

Naomi Campbell dedicó un mensaje a la hija de De Niro: “Drena, el corazón por ti, tal dúo, no puedo imaginar cómo debes sentirte, que el señor te cubra y te sostenga en sus brazos, en este momento tan triste y de pérdida ... Te amo, siempre aquí para ti.”

¿Quién era Leandro De Niro Rodríguez?

Leandro nació en 2004, era hijo del escultor y grafitero Carlos Rodríguez (conocido como Mare139) y la actriz y productora Drena, la mayor de los siete hijos de Robert de Niro.

De Niro adoptó a Drena en 1976, cuando se casó con su madre, la actriz y cantante Diahnne Abbott, por ello ella lleva el apellido del ganador del Oscar. Robert y Abbott se divorciaron en 1988 y tuvieron a su hijo Raphael, quien ahora tiene 46 años. El actor siguió manteniendo una relación cercana con su hijastra.

De hecho, Robert trabajó con Carlos ‘Mare’ en 2006 y 2007, cuando fue documentalista para la película El buen pastor, además, fue parte del equipo de montaje.

Leandro y su madre Drena participaron juntos en la cinta A Star Is Born (2018) de Bradley Cooper, donde interpretaron el dúo madre e hijo de Paulette Stone y Leo Stone. También actuaron juntos en The Collection (2005) y Cabaret Maxime (2018).

El joven de 19 años se mantenía alejado de la vida pública y de redes sociales.