Naomi Campbell, ‘la diosa de ébano’, es mamá

A través de su cuenta de Instagram, la modelo inglesa Naomi Campbell compartió con sus seguidores que es madre. La fotografía muestra los pies de una bebé sostenidos por las manos de ‘la diosa de ébano’ y un vestido con orilla de flores bordadas.

La tierna imagen está acompañada del mensaje: “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor”.





Las felicitaciones de las modelos Erin O’Connor, Karen Elson, Petra Nemcova y Mariacarla Boscono se hicieron presentes en la fotografía. También dejaron hermosos mensajes diseñadores como Riccardo Tisci y Marc Jacobs.

La noticia sorprendió a sus conocidos más cercanos, porque hace algunos meses se le había visto en pasarela y nadie sospechó sobre su embarazo. En febrero la top model participó en el desfile virtual de Fendi y lució un amplio vestido.

Campbell también participó en el desfile otoño-invierno 2021 de Michael Kors y no mostró pistas de algún embarazo, lo que hace pensar que la concepción de su hija se dio mediante un vientre subrogado, ya que en octubre la inglesa cumple 51 años.

No es sorpresa que mujeres del medio artístico sean madres a una edad avanzada. Por ejemplo, Cameron Díaz tuvo a su hija a los 47 años y Janet Jackson a los 50. Las posibilidades de una maternidad madura con cada vez más reales, gracias a los avances en materia de medicina y fertilidad.

El éxito de ‘la diosa de ébano’

Naomi llegó a las pasarelas a los 15 años. Es la primera mujer de color que apareció en la portada de Vogue. Tiene una sólida relación con las casas de moda Versace y Valentino.

La belleza de Naomi destaca gracias a su deslumbrante piel, su complexión física y unos rasgos faciales únicos. Tiene raíces jamaiquinas que son parte de su esencia.

Su carrera estuvo en la cumbre en la década de los 90′, con la ya conocida ‘Era de las supermodelos’, al lado de Cindy Crawford, Christy Turlington y Tatjana Patitz.

Es una mujer emprendedora y fuera de los reflectores de la pasarela tiene sus propios negocios. Es dueña de una cadena de restaurante llamados ‘Fashion Cafe’.

Además, tiene inversiones en el sector inmobiliario, acciones del Wall Street y probó su lado musical en 1994, con su disco ‘Babywoman’.