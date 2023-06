Muere Alan Arkin, ganador del Oscar por ‘Little Miss Sunshine’, a los 89 años

El actor estadounidense Alan Arkin, ganador de un premio Óscar por su papel en la película Little Miss Sunshine, falleció a los 89 años en California según confirmaron sus hijos.

En un comunicado aseguran que “nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un esposo cariñoso, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y lo extrañaremos profundamente”, expresaron vía People.

Alan Arkin fue reconocido con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Foto: Shutterstock)

La trayectoria de Alan Arkin

El nacido en Brooklyn, Nueva York, en marzo de 1934 , comenzó en la industria gracias a una obra de teatro en Broadway y por la compañía de comedia Second City. Aunque tuvo un preve paso musical con el grupo folclórico Tarriers, dedicó su vida a la pantalla grande y chica.

Su debut en el cine fue en 1966 con The Russians Are Coming, the Russians Are Coming, por la que recibió su primera nominación de la Academia, algo que repitió en 1968 con The Heart Is a Lonely Hunter.

Fue nominado en 4 ocasiones (las completa con Argo de 2012) a los Oscar y a 6 premios Emmy. No fue hasta 2007 que levantó la estatuilla como mejor actor de reparto luego de darle vida al abuelo de la niña protagonista de Little Miss Sunshine. Otra de sus distinciones es una estrella en su honor en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Junto a Michael Douglas participó en la serie de Netflix The Kominsky Method. En televisión ha aparecido en Pentagon Papers, Escape from Sobibor o Chicago Hope.

Otros de sus títulos incluyen Glengarry Glen Ross (1992), Catch-22 (1970), The In-Laws (1979), The Slums of Beverly Hills (1998), Going in Style (2017), Superagente 86 (2008), Los Muppets (2011) y Minions: The Rise of Gru (2022); en El joven manos de tijera (1990) interpretó al vecino de Johnny Depp.

Arkin -padre de los actores Adam Arkin, Anthony Arkin y Matthew Arkin- publicó 6 libros, así como escribió y dirigió 2 cortometrajes.

*Con información de EFE.