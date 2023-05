Johnny Depp no se interesa en Hollywood: Ovacionan al actor en su ‘regreso’ al cine en Cannes

La nueva película de Johnny Depp después de su polémico y mediático juicio contra su exesposa Amber Heard fue presentada en el Festival de Cine de Cannes 2023, escenario desde donde el actor habló de lo que significa su ‘regreso’ en Jeanne Du Barry.

Aceptó que se sintió “boicoteado” por la industria en Hollywood. “Cuando te piden que renuncies a la película que estás haciendo por algo que no es más que un montón de vocales y consonantes flotando en el aire, sí, te sientes un poco boicoteado”, dijo vía People.

Sin embargo, afirma que el sentimiento ha cambiado. “No pienso en Hollywood. No tengo mucha más necesidad de Hollywood”, añadió. El histrión de 59 años se cuestionó sobre la frase que se ha utilizado para referirse a que “volvió”, ya que argumenta que no fue a ningún lado.

“De hecho, vivo a unos 45 minutos de distancia. Así que sí, tal vez la gente dejó de llamar por el miedo que tenía en ese momento. Pero no, yo no fui a ninguna parte. He estado sentado”.

Depp contó que todo lo que se ha dicho de él y su vida es una “ficción fantástica horriblemente escrita”. En 2020, Johnny perdió su demanda por difamación en el Reino Unido; la historia fue diferente luego que la corte en Virginia decidiera un veredicto mayormente a su favor.

Johnny Depp recibe ovación de 7 minutos en Cannes

Después que los asistentes al Grand Théâtre Lumière aplaudieran y ovacionaran de pie su trabajo al interpretar al personaje del Rey Luis XV por 7 minutos, Depp se mostró conmovido y contuvo las lágrimas.

Su llegada ocurre en medio de carteles de apoyo y protestas por la invitación, por lo que el director del festival, Thierry Frémaux, reaccionó: “No sé sobre la imagen de Johnny Depp en Estados Unidos. A decir verdad, en mi vida solo tengo una regla: es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de actuar dentro de un marco legal”, contó vía Deadline.