Jeff Beck y su amistad con Johnny Depp, Jimmy Paige, Rod Stewart y Eric Clapton

Ha muerto a los 78 años de edad Jeff Beck, considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia y miembro de los Yardbirds junto con otros dos leyenda del rock, Eric Clapton y Jimmy Paige.

Ganador del premio Grammy en múltiples ocasiones, Jeff Beck -quien murió por una meningitis bacteriana- es miembro del Salón de la Fama del Rock por partida doble, por su carrera en solitario y como integrante del grupo The Yardbirds.

Considerado por publicaciones especializadas y por otros músicos como uno de los mayores virtuosos que han tocado la guitarra, Beck destacó como un gran innovador tanto con los Yardbirds -grupo en el que sustituyó a Eric Clapton en 1965-, como al frente del Jeff Beck Group.

Fue uno de los pioneros en fusionar el jazz con el rock y actuó con infinidad de intérpretes. Precisamente una de sus últimas actuaciones más conocidas fue cuando apareció en escena el pasado mayo junto al actor Johnny Depp en Sheffield, Inglaterra.

Jeff Beck y los Yardbirds

El guitarrista Jeff Beck tuvo un breve paso por The Yarbirds, pero dejó huella y aseguró años después que causó un poco de envidia en Eric Clapton.

En 1965, Clapton anunció a sus compañeros que dejaría The Yarbirds porque deseaba hacer música blues y se fue con el grupo de John Mayall. ‘Slowhand’ pensó en Jimmy Page como su sustituto, pero este le sugirió mejor a Beck.

Jeff Beck creó un nuevo estilo de tocar la guitarra con The Yarbirds e influyó en varios guitarristas de rock psicodélico y progresivo. Ejecutó de gran manera varios de los temas de ‘Roger the Engineer’ y ‘Having a Rave Up With The Yardbirds’, dos de los 500 mejores discos de la historia para la revista Rolling Stone.

“Sé que no le gustó (a Eric Clapton) el hecho de que yo le sustituyese en The Yardbirds y lo hicimos genial. Lo que más se decía sobre la banda era que estábamos acabados después de que Eric se marchaba”, contó Beck en una entrevista para Classic Rock. “En mi debut con The Yardbirds en The Marquee les mostré cómo eran las cosas, me llevé una gran ovación y ahí acabó ese rumor”.

“Dos meses después de aquello, comenzamos a triunfar en Estados Unidos, lo cual enfadó mucho a Eric (Clapton). Creo que tenía ganas de ir allí, como todos nosotros. Ese era nuestro santo grial, ir a América para ver a los intérpretes de blues”, recordó Jeff Beck. “Creo que Eric estaba un poco celoso. Pero después llegó Cream y él sorprendió a todo el mundo”.

Poco tiempo después se unió Jimmy Page a The Yarbirds, sin embargo Beck tuvo una pelea a golpes con el cantante Keith Relf y luego fue hospitalizado por una recaída de amigdalitis; Page lo sustituyó como guitarrista principal.

Jeff Beck dejó The Yarbids y trabajó un tiempo en solitario; luego creó Jeff Beck Group con Rod Stewart como vocalista y Ronnie Wood en el bajo.

Jeff Beck y su corta amistad con Johnny Depp

El guitarrista británico y el actor estadounidense tenían poco tiempo de conocerse cuando decidieron grabar un disco juntos y dar un concierto en Sheffield, Inglaterra -pese al reciente juicio del protagonista de Piratas del Caribe con Amber Heard.

“Conocí a este tipo (Johnny Depp) hace cinco años y nunca hemos dejado de reírnos desde entonces”, comentó Jeff Beck en 2022 para The Guardian. Grabaron juntos el álbum ‘18′ con covers de ‘Little Wing’ de Jimi Hendrix y ‘What’s Going On’ de Marvin Gaye.

Sin embargo, fueron acusados de plagiar un poema del libro ‘Get Your Ass in The Water and Swim Like Me’ de Bruce Jackson en la canción ‘Sad Motherfuckin Parade.