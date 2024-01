Oscar 2024: Rodrigo Prieto consigue nominación por ‘Los asesinos de la luna’; ‘Tótem’ queda fuera

¿Ya las viste todas? La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció este 23 de enero el listado de películas, actores, guionistas y directores que están nominados para el próximo galardón de los premios Oscar.

Oppenheimer, de Christopher Nolan, fue el filme con más nominaciones con 13, incluyendo Mejor película, director y nominaciones en tres categorías de actuación para Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt.

Barbie, la película más taquillera de 2023, consiguió una sorpresiva nominación para America Ferrera en la categoría de Mejor actriz de reparto. Sin embargo, resaltaron las ausencias de Margot Robbie como Mejor actriz principal y de Greta Gerwig como Mejor directora.

Desde 1929, los premios Oscar son una ceremonia en la que se reconoce a las mejores piezas cinematográficas del año con una estatuilla dorada que, en tierras mexicanas, se especula que se trata del fallecido Emilio ‘El Indio’ Fernández.

En ocasiones pasadas, los premios Oscar han visto triunfar a mexicanos en su escenario como los directores Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, entre otros.

Los premios Oscar 2024 se celebrarán el próximo 10 de marzo. (Foto: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com)

¿Quiénes están nominados a los premios Oscar 2024?

Este 2024, se celebrará la edición número 96 de los premios Oscar con un evento que estará lleno de celebridades.

Por medio de sus redes sociales de la Academia se anunciaron a los nominados, esta es la lista completa.

Mejor Película:

American Fiction

Anatomy of a fall

Barbie

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor Director:

Justine Triet - Anatomy of a fall

Martin Scorsese - Los asesinos de la luna

Yiorgos Lanthimos - Pobres criaturas

Christopher Nolan -Oppenheimer

Jonathan Glazer - La zona de interés

Mejor Actor Principal:

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - Los que se quedan

Cillian Murphy - Oppenheimer

Jeffrey Wright - American Fiction

Mejor Actor de Reparto:

Sterling K. Brown - American Fiction

Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Pobres Criaturas

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Robert de Niro - Los asesinos de la luna

Mejor Actriz Principal:

Annette Bening - Nyad

Lily Gladstone - Los asesinos de la luna

Sandra Hüller - Anatomy of a fall

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone - Pobres criaturas

Mejor Actriz de Reparto:

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - El color púrpura

America Ferrera - Barbie

Jodie Foster - Nyad

Da’vine Joy Randolph - Los que se quedan

Mejor Película Animada:

El niño y la garza

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: A través del Spider-Verso

Mejor Cinematografía:

Rodrigo Prieto - Los asesinos de la luna

Edward Lachman - El Conde

Matthew Libatique - Maestro

Hoyte van Hoytema - Oppenheimer

Robbie Ryan - Pobres criaturas

Mejor Diseño de Vestuario:

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor maquillaje:

Golda

Maestro

Oppenheimer

La sociedad de la nieve

Pobres criaturas

Mejor Edición:

Anatomy of a fall

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor Guion Original:

Anatomy of a fall

Los que se quedan

Maestro

Secretos de un escándalo

Past Lives

Mejor Guion Adaptado:

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor Película Internacional:

Io capitano - Italia

Perfect days - Japón

La sociedad de la nieve - España

The teacher’s lounge - Alemania

La zona de interés - Reino Unido

Mejor Banda Sonora:

American Fiction

Indiana Jones y el llamado del destino

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor Canción Original:

The fire inside - Flamin’ Hot

I’m just Ken - Barbie

I never went away - American Symphony

A song from my people - Los asesinos de la luna

What was I made for - Barbie

Mejor Diseño de Producción:

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor Efectos Especiales:

El creador

Godzilla: Minus One

Guardianes de la Galaxia: Volumen 3

Napoleón

Misión Imposible: Sentencia mortal (parte 1)

Mejor Sonido:

El creador

Maestro

Misión Imposible: Sentencia mortal (parte 1)

Oppenheimer

La zona de interés

¿Cuándo se entregan los premios Oscar 2024?

En esta ocasión, el galardón de la Academia se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, el próximo domingo 10 de marzo.

Al igual que el año pasado, el conductor Jimmy Kimmel será el presentador principal del evento cinematográfico que dará inicio alrededor de las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿En dónde ver los premios Oscar 2024?

Si estás interesado en ver el galardón completo, el canal de TNT contará con una transmisión en la que también se podrían mostrar detalles de la alfombra roja.

En ediciones pasadas, los premios Oscar también han sido transmitidos en streaming por medio de la plataforma de HBO Max.

La temporada de premios en Estados Unidos culmina con la llegada de los Premios Oscar. (Foto: EFE / Samuel Díaz)

¿Cuántas nominaciones al Oscar 2024 consiguió ‘La sociedad de la nieve’?

La sociedad de la nieve, el éxito más reciente de Netflix que ha despertado un interés desmedido por conocer que ha pasado con los sobrevivientes de los Andes consiguió dos nominaciones.

Juan Antonio Bayona y compañía pelearán por el Oscar por Mejor película internacional junto con Io capitano de Italia; Perfect days de Japón; The teacher’s lounge de Alemania, y La zona de interés de Reino Unido.

La película española también competirá por la estatuilla dorada en la categoría de Mejor maquillaje, esto por el trabajo de caracterización para recrear en los actores las arduas condiciones que los sobrevivientes de los Andes tuvieron que soportar por más de 70 días. Sus rivales son Golda, Maestro, Oppenheimer y Pobres criaturas.