‘Oppenheimer’ regresa a cines: ¿A partir de cuándo y dónde ver la película de Nolan?

Una de las películas más populares de 2023 fue Oppenheimer, misma que se posicionó como una de las favoritas para la temporada de premios, tal como lo dejó ver en los Globos de Oro 2024.

Ahora, previo a que salgan las nominaciones a los premios Oscar de este año, se anunció que la cinta protagonizada por Cillian Murphy regresará a los cines por unos días, para todos aquellos que quieren volver a disfrutarla, o en su defecto no la han visto.

¿De qué trata Oppenheimer?

La película narra la vida y obra de Robert Oppenheimer, el médico y padre de la bomba atómica que, con su invento, participó en los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, y está basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

En esta, se muestra cómo Oppenheimer pasó de ser un estudiante brillante al líder del programa secreto de la era de la Segunda Guerra Mundial, conocido como el Proyecto Manhattan, donde una coalición de científicos se apresuró para vencer a Alemania en la construcción de un bomba que pudiera destruir todo lo que encontraba a su paso.

Escena de la película 'Oppenheimer'. (Foto: YouTube / Universal Pictures)

Esther Zuckerman, de Bloomberg, señala que la esencia de la película se encuentra en las escenas de interrogatorio que se repiten a lo largo de las tres horas, que retratan a un hombre cuya insaciable curiosidad “lo llevó a jugar a ser Dios”.

¿Dónde y cuándo volver a ver Oppenheimer en cines?

El reestreno de Oppenheimer en cines responde a la gran respuesta de la audiencia y el éxito que ha obtenido durante la temporada de premios, donde algunos consideran que será una de las nominadas a los premios Oscar.

Además, la actuación de Cillian Murphy dándole vida al ‘destructor de mundos’ también es reconocida, así que si quieres volver a vivirla en cines, te dejamos lo que debes saber.