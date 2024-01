Golden Globes 2024 EN VIVO: Así va la lista de las series y películas ganadoras

“Come on, Barbie, let’s go”... ¡A los Globos de Oro 2024! La noche de este 7 de enero, los premios a lo mejor de la televisión y cine celebraron su edición número 81 con nominaciones como Barbie de Greta Gerwig y Spiderman: Across The Spiderverse, cuyo equipo de producción está compuesto de 40 animadores mexicanos.

Los Golden Globes, desde 1944, son una ceremonia de premios que se ha encargado de premiar a personalidades de la industria del entretenimiento con una estatuilla de un globo de oro.

En su edición de 2023, el director Guillermo del Toro se llevó el Globo de Oro a ‘Mejor Película de Animación’ por su versión en animación ‘stop motion’ de Pinocho que se encuentra en Netflix.

Este año, entre las nominaciones para mexicanos, se encuentra la secuela del Spiderman de Miles Morales, en la que participaron animadores como Cruz Antonio Contreras Mastache.

Los Golden Globes 2024 se celebraron este domingo 7 de enero. (Foto: Golden Globes Awards y Barbie)

¿Dónde ver los Golden Globes 2024?

Desde las 18:00 horas se está celebrando la edición número 81 de los Globos de Oro, si quieres verlos puedes hacerlo por los siguientes medios:

Televisión: En el canal de TNT

Streaming: En la plataforma de HBO Max

¿Quiénes son los ganadores de los Golden Globes 2024?

Si no tuviste la oportunidad de ver los Golden Globes, cuyos presentadores en esta ocasión fueron Michelle Yeoh, Will Ferrell, Angela Bassett y Amanda Seyfried, te dejamos una lista con los ganadores.

Mejor Película Internacional

Anatomy of a fall (ganador)

Fallen Leaves

lo Capitano

Past Lives

La sociedad de la nieve

The Zone of Interest

Mejor Actor en Serie de Comedia o Musical

Jeremy Allen White en The Bear (ganador)

Bill Hader en Barry

Jason Segel en Shrinking

Jason Sudeikis en Ted Lasso

Martin Short en Only Murderes in The Building

Steve Martin en Only Murderes in The Building

Mejor Guionista

Justine Triet de Anatomy of a fall (ganadora)

Greta Gerwig de Barbie

Eric Roth y Martin Scorsese de Killers of The Flower Moon

Christopher Nolan de Oppenheimer

Celine Song de Past Lives

Tony McNamara de Poor Things

Mejor Actor de Reparto en Serie

Matthew Macfadyen en Succession (ganador)

Alan Ruck en Succession

Alexander Skarsgård en Succession

en Billy Curdup en The Morning Show

Ebon Moss–Bachrach en The Bear

James Marsden en Jury Duty

Mejor Actriz de Reparto en Serie

Elizabeth Debicki en The Crown (ganadora)

Abby Elliot en The Bear

Christina Ricci en Yellowjackets

Hannah Waddingham en Ted Lasso

J. Smith-Cameron en Succession

Meryl Streep en Only Murders in The Building

Mejor Actor en Serie Limitada

Steven Yeun en Beef (ganador)

David Oyelowo en Lawmen

Jon Hamm en Fargo

Matt Bomer en Fellow Travalers

Sam Claflin en Daisy Jones and The Six

Woody Harrelson en White House Plumbers

Mejor Actriz en Serie Limitada

Ali Wong en Beef (ganadora)

Brie Larson en Lessons in Chemestry

Elizabeth en Love & Death

Juno Temple en Fargo

Rachel Weisz en Dead Ringers

en Riley Keough en Daisy Jones and The Six

Mejor actriz de reparto en una Película

Da’Vine Joy Randolph en The Holdovers (ganadora)

Danielle Brooks en The Color Purple

Emily Blunt en Oppenheimer

Jodie Foster en Nyad

Julianne Moore en May December

Rosamund Pike en Saltburn

Mejor actor de reparto en una Película

Robert Downey Jr. en Oppenheimer (ganador)

Charles Melton en May December

Mark Ruffalo en Poor Things

Robert De Niro en Killers of the Flower Moon

Ryan Gosling en Barbie

Willem Dafoe en Poor Things

Mejor Película de Drama

Anatomy of a fall

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

The Zone of Interest

Mejor Película de Comedia o Musical

Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Poor Things

Mejor Película Animada

El Niño y la Garza

Elemental

Spiderman: Across The Spiderverse

Suzume

Super Mario Bros.

Wish

Mejor logro cinematográfico y de taquilla

Barbie

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

John Wick 4

Misión Imposible: Dead Reckoning Part 1

Oppenheimer

Spiderman: Across The Spiderverse

Taylor Swift: The Eras Tour

Super Mario Bros.

Mejor Actriz en Película de Drama

Annette Bening en Nyad

Cailee Spaeny en Priscila

Carey Mulligan en Maestro

Lily Gladstone en Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller en Anatomy of a fall

Mejor Actor en Película de Drama

Andrew Scott en All of us Strangers

Barry Keoghan en Saltburn

Bradley Cooper en Maestro

Cillian Murphy en Oppenheimer

Colman Domingo en Rustin

Leonardo DiCaprio en Killers of The Flower Moon

Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical

Alma Pöysti en Fallen Leaves

Emma Stone en Poor Things

Fantasia Barrino en The Color Purple

Jennifer Lawrence en No Hard Feelings

Margot Robbie en Barbie

Natalie Portman en May December

Mejor Actor en Película de Comedia o Musical

Jeffrey Wright en American Fiction

Joaquin Phoenix en Beau is Afraid

Matt Damon en Air

Nicolas Cage en Dream Scenario

Paul Giamatti en The Holdovers

Timothée Chalamet en Wonka

Mejor Director

Greta Gerwig en Barbie

Bradley Cooper en Maestro

Celine Song en Past Lives

Christopher Nolan en Oppenheimer

Martin Scorsese en Killers of The Flower Moon

Yorgos Lanthimos en Poor Things

Mejor Canción

‘Addicted to romance’ en She Came to Me

‘Dance the night’ de Barbie

‘I’m just Ken’ de Barbie

‘ Peaches’ en Super Mario

Peaches’ en Road to freedom en Rustin

‘What Was I Made For?’ en Barbie

Mejor Serie de Drama

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Mejor Serie de Comedia o Musical

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Mejor Mini Serie

All the Light We Cannot See

Beef

Daisy Jones and the Six

Fargo

Fellow Travelers

Lessons in Chemestry

Mejor Actriz de Serie de Drama

Helen Mirren en 1923

Imelda Staunton en The Crown

Keri Russel en The Diplomat

Bella Ramsey en The Last of Us

Emma Stone en The Curse

Sarah Snook en Succession

Mejor Actor de Serie de Drama

Dominic West en The Crown

Gary Oldman en Slow Horses

Jeremy Strong en Succession

Kieran Culkin en Succession

en Pedro Pascal en The Last of Us

Brian Cox en Succession

Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical