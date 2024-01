‘La sociedad de la nieve’: ¿Qué pasó con los supervivientes de los Andes en 1972?

La sociedad de la nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona, es la tercera película cuya inspiración fue un accidente aéreo que ocurrió en la Cordillera de Los Andes en 1972, del cual un grupo de personas tuvo que sobrevivir 72 días, pero ¿qué pasó con los supervivientes?

En 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya transportaba a los integrantes del club de rugby Old Christians Club de Montevideo, algunos de sus amigos, familiares y cinco tripulantes a Chile para jugar un partido.

“Surgió la oportunidad de este viaje, que no solamente era el partido de rugby, si no había que juntar amigos para que el pasaje costara barato, era una oportunidad de viajar todos adolescentes a un país diferente”, explicó el empresario Carlos Páez Rodríguez, uno de los sobrevivientes, al programa de Minutes With.

Tras haber hecho una parada en Argentina, el vuelo 571 continúo con su trayecto, que contemplaba cruzar Los Andes para llegar a Chile; sin embargo, debido a las condiciones climáticas, el avión se estrelló y solo la mitad de la tripulación sobrevivió.

El accidente que inspiró 'La sociedad de la nieve' ha sido adaptado en varias películas. (Foto: YouTube / @netflixLATAM)

¿Cuántos sobrevivientes hay de Los Andes?

De las 45 personas, inicialmente solo sobrevivieron 33, pero con el paso de los días casi más de la mitad falleció por causas como hipotermia, hambre e infecciones, hasta que solo quedaron 16 personas.

Las autoridades de Uruguay iniciaron una búsqueda para hallar a los sobrevivientes, pero la nieve impidió que los encontraran. Es por ello que, por casi 72 días, las personas restantes tuvieron que aprender a coexistir con las bajas temperaturas y la falta de comida.

Para poder mantenerse con vida, los sobrevivientes de Los Andes recurrieron a alimentarse de sus compañeros fallecidos y beber agua proveniente de nieve derretida.

¿Cómo se llaman los 16 sobrevivientes de Los Andes?

Aunque ya ha habido otras cintas del accidente, incluso una mexicana llamada Los Supervivientes de Los Andes de 1976, la más precisa es La sociedad de la nieve, incluso estuvo nominada a los Golden Globes de 2024.

“Esta es la historia contada como siempre esperé que se contara... se cuenta como se tiene que haber contado siempre, como la real historia”, mencionó Eduardo Strauch, uno de los sobrevivientes, a EFE.

'La sociedad de la nieve' narra un accidente que ocurrió en 1972. (Foto: YouTube / @netflixLATAM)

En el libro de nombre homónimo que inspiró a La sociedad de la nieve, que se encuentra disponible en Netflix, se reveló que el grupo se reúne anualmente para conmemorar a sus compañeros fallecidos.

En la actualidad, de los 16 supervivientes siguen con vida 14 de ellos. El medio Today explica que en 2015 Javier Methol murió y ocho años después José Luis ‘Coche’ por complicaciones relacionadas con cáncer, este es un listado con las personas que siguen con vida.

Roberto ‘Bobby’ François

‘Bobby’ François ha sido mencionado en diferentes ocasiones por sus compañeros en entrevistas, pero el superviviente ha mantenido una vida privada.

Fernando Parrado

Fernando Parrado fue uno de los dos supervivientes que, por 10 días, caminó por Los Andes hasta llegar a la civilización para ir a rescatar a sus compañeros. Su sitio web comparte que, tras la tragedia, se enfocó al mundo empresarial, deportivo y hasta la industria del entretenimiento.

Nando Parrado fue uno de los sobrevivientes de Los Andes que consiguió ayuda. (Foto: Facebook / @Nando Parrado)

Ramón Sabella

Ramón Sabella es uno de los supervivientes que tiene una breve aparición en La sociedad de la nieve. Se especializó como conferencista y aparece en varios videos sobre la tragedia de Los Andes.

Alfredo ‘Pancho’ Delgado

‘Pancho’ Delgado es uno de los supervivientes que, tras el accidente, mantuvo su vida en privado hasta la actualidad.

Carlos Páez

Carlos Páez es un empresario uruguayo que, tras sobrevivir a Los Andes, suele dar pláticas sobre estrategias empresariales y superación personal.

En diferentes ocasiones, Carlos Páez, sobreviviente de Los Andes, ha compartido su experiencia. (Foto: Facebook / @Carlos Páez)

Roy Harley

Roy Harley, quien era uno de los estudiantes más populares en su escuela, se especializó en ingeniería industria mecánica y da pláticas motivacionales en la actualidad.

Pedro Algorta

Al regresar a Uruguay, Pedro Algorta continúo con su carrera empresarial y en 2015 escribió el libro de Las montañas siguen ahí que narra los hechos del accidente.

Antonio ‘Tintín’ Vizintín

Apodado como ‘Tintín’ por sus compañeros, Antonio fue parte de la expedición por la que encontraron a los sobrevivientes en Los Andes. Actualmente, da conferencias motivacionales hacia los jóvenes de la experiencia que vivió.

Eduardo Strauch

Strauch, quien formaba parte del equipo de rugby, estaba de viaje con sus tres primos, de los cuales solo uno sobrevivió. Después de sobrevivir en Los Andes, se especializó en arquitectura y escribió un libro sobre los succesos en 2019.

Eduardo Strauch aseguró que 'La sociedad de la nieve' es una de las mejores adaptaciones del accidente que vivió en 1972. (Foto: EFE) (Francisco Guasco/EFE)

Álvaro Mangino

Tras el accidente, Álvaro Mangino se casó con su novia de aquel entonces y tuvo cuatro hijos. Por un tiempo vivió en Brasil hasta que decidió regresar a Uruguay.

Gustavo Zerbino

Tras haber sobrevivido el accidente, Gustavo Zerbino estudió dirección y administración de empresas, además de medicina junto a otro de los sobrevivientes. En la actualidad es director ejecutivo de Cía Cibeles en Uruguay.

Roberto Canessa

De acuerdo con su sitio web, Roberto Canessa, quien estudiaba medicina cuando ocurrió el accidente, continúo con su trayectoria para convertirse en un cirujano. En la actualidad ofrece conferencias alrededor del mundo sobre lo que vivió en Los Andes.

Roberto Canessa es uno de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes. (Foto: Facebook / @Roberto Canessa)

Daniel Fernández

Ha sido considerado como uno de los líderes del grupo durante la situación en la cordillera y es un profesor en agricultura.

Adolfo Strauch

Primo de Eduardo Strauch, se ha mantenido alejado de los reflectores de la vida pública desde que regresó a Uruguay.