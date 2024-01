Ilustradora Geraldine Fernández admite que no trabajó en Studio Ghibli: ‘Se me salió de las manos’

Después de que en redes sociales se destara polémica por las declaraciones de Geraldine Fernández, ilustradora que aseguró hace unos días haber trabajado en Studio Ghibli, admitió que mintió sobre su participación en la cinta El niño y la garza.

La película de animación se estrenó en México el pasado 25 de diciembre, y narra la historia de un joven llamado Mahito que busca mudarse a otra ciudad tras la muerte de su madre. Tras darse a conocer que Geraldine, de origen colombiano, participó en la cinta japonesa, la noticia se viralizó, pero poco a poco se empezó a desmentir hasta que la misma animadora admitió que no fue parte dé.

En México, 'El Niño y La Garza' se estrenó en diciembre. (Foto: YouTube / @GKIDStv)

Comunicado de Geraldine Fernández

Primero, la periodista de Radio Caracol, Vanessa de la Torre, compartió un comunicado en sus redes sociales firmado a nombre de Fernández, donde la ilustradora admitió que nunca participó en la cinta dirigida por Hayao Miyazaki.

“Todo lo sucedido fue producto de un mal ejercicio que reconozco y de lo cual estoy arrepentida, considero que mi afición y admiración por la técnica de ilustración y mi profesión como diseñadora, me animaron a comentar en círculos cerrados mi labor como ilustradora de algunas escenas”, dice al inicio de su texto.

Posteriormente, la prensa digital se comunicó con ella para conocer su historia; fue entonces que el tema se viralizó, lo cual “superó mis expectativas”, aseguró.

“Reconozco ante la opinión y resto de medios que la situación se me salió de las manos, y para mí fue muy difícil retractarme en esos momentos, logrando así impactar a mis amigos, familiares, colegas, jefes, compañeros de trabajo, entidades, y sociedad en general”, agregó.

Comunicado de Geraldine Ferández. (Foto: X @vanedelatorre)

De acuerdo con Geraldine, para ella fue muy difícil admitir su error, sin embargo ha estado acompañada de familiares, amigos y colegas que le han brindado apoyo y acompañamiento no solo para afrontar la situación, sino para reconocer que se equivocó, y dijo que ahora se enfocará en crecer profesionalmente.

“De ahora en adelante trabajaré arduamente para que mi talento profesional como diseñadora me preceda, creo que esa es la fórmula a seguir, lejos de las polémicas, con lealtad, con sencillez, humildad, bondad, y amor a mi profesión”.

Geraldine Fernández culpa a medios por no corroborar fuentes antes de publicar su historia

En el mismo comunicado, además de admitir su error, también culpó a los medios de comunicación que dieron por hecho la noticia y comenzaron a difundirla sin haber verificado sus fuentes, por lo que en primera instancia se sintió ‘obligada’ a sostener la versión falsa.

“Esta experiencia afectaría a cualquier persona, no soy ajena a esta situación, máximo cuando los medios de comunicación considerados ‘el cuarto poder’ no actuaron con la rigurosidad de verificar las fuentes, y aunado al hecho de que esta ola me tomó por sorpresa, no tuve la madurez necesaria de retractarme y tuve que seguir con la versión de haber participado en dicha cinta”, mencionó.

Geraldine Fernández es una diseñadora de Colombia que aseguró haber trabajado en 'El Niño y La Garza'. (Foto: YouTube / @GKIDStv / X / @Extuiteado)

¿Por qué mintió Geraldine Fernández?

Ya en entrevista para un programa de Caracol Radio, Geraldine admitió que dijo haber trabajado en Studio Ghibli por la afición que tenía a sus películas.

“Simplemente por la afición, el amor a la casa de animación, no sé. En un momento se me fueron las luces, vi la oportunidad, se lo conté a un grupo cerrado y ya un tercero dentro de ese mismo círculo hizo la difusión a medios, y como dije en el comunicado, fue algo que se me salió de las manos”.

Geraldine dijo que se dio cuenta de que la situación la había sobrepasado cuando le llegó el primer medio digital a solicitar una entrevista, y después de que se viralizaran sus declaraciones sobre su trabajo en El niño y la garza, decidió “dar la cara” hablando con la periodista Vanessa de la Torre.

“La idea es retractarme, dar de cierta manera la cara, pero también en parte pedir perdón no solamente conmigo misma, con mis familiares, con mis allegados, con la empresa, con mis compañeros de trabajo, sino también con mis colegas diseñadores e ilustradores, con todo el medio de diseño”, aseguró.

Geraldine Fernández dijo que pudo haber tenido problemas de salud tras polémica

La entrevistadora le preguntó a Fernández si eran ciertos los rumores de que, tras la difusión de la supuesta noticia y el hecho de que empezaran a cuestionar su versión, llegó a tener problemas de salud que, incluso, la habrían llevado a ser hospitalizada.

Dijo que sí presentó afectaciones emocionales que se trasladaron a lo físico, pero nunca mencionó concretamente si sí o si no tuvo que atenderse en un hospital.

“Digamos que es un bloqueo en el cual no sabía qué hacer y fue como el detonante de todo emocionalmente. Sí estaba mal, sí llegué al punto de posiblemente estar hospitalizada. Pero hoy en día me siento más tranquila”, sentenció.

El Niño 'El Niño y La Garza' es una película de animación con nominaciones a premios. (Foto: YouTube / @GKIDStv)

¿Cuáles habían sido las declaraciones de Geraldine Fernández sobre su participación en El niño y la garza?

Previo al estreno de El niño y la Garza, la animadora aseguró en su cuenta X (que actualmente ya no existe), que había formado parte del equipo de animación en la película más reciente de Studio Ghibli.

“Cuando realizábamos los trabajos, él (Hayao Miyazaki) me decía ‘la colombiana que haga esto o que haga lo otro’... en tres ocasiones tuve contacto directo, cuando firmé el contrato, cuando estaba el 50 por ciento de la película y al final de la película”, se le ve decir en un video que circuló a través de redes sociales.

Tras hacerse virales sus palabras, fue entrevistada por algunos creadores de contenido como ‘Caith Sith’. En la plática, mencionó que los primeros 15 minutos de la película habían sido animados por ella.

'El Niño y La Garza' es una película animada por Studio Ghibli. (Foto: YouTube / @GKIDStv)

“Me dedicaba mucho a las escenas de animación como los fotogramas... digamos la primera parte de la película, casi 15 minutos, la hice yo. Literal ‘la colombiana’ la abre la película”, aunque en este punto los internautas ya comenzaban a cuestionar su participación porque su nombre no parecía en los créditos de la cinta.

Después, en una entrevista con Blu Radio dijo que había exagerado algunas declaraciones y que sí participó, pero solo en unos fragmentos.

“Trabajé en un par de escenas, no en toda la película... junto con un grupo hice parte de un par de escenas de la composición de 25 mil fotogramas, si hubo un par de cosas que se exageró”, explicó.