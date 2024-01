¿Qué pasó con Geraldine Fernández? Diseñadora señalada por mentir sobre su trabajo en Studio Ghibli

La diseñadora Geraldine Fernández, originaria de Barranquilla, Colombia, fue señalada en redes sociales de mentir sobre su participación en la nueva película de Studio Ghibli, conocida como El Niño y la Garza, pero ¿qué fue lo que realmente sucedió con la polémica?

El Niño y la Garza es una película de animación que se estrenó en México el pasado 25 de diciembre y que narra la historia de un joven llamado Mahito que busca mudarse a otra ciudad tras la muerte de su madre. Se trata del último proyecto del legendario director Hayao Miyazaki, quien ha estado detrás de producciones como El viaje de Chihiro (2001) y El increíble castillo vagabundo (2004).

Asimismo, El Niño y la Garza es el filme que superó a Spiderman: Across The Spiderverse en la categoría de Mejor Película Animada de los Golden Globes 2024.

'El Niño y La Garza' es una película de animación con nominaciones a premios. (Foto: YouTube / @GKIDStv)

¿Qué fue lo que pasó con Geraldine Fernández, supuesta animadora de Studio Ghibli?

Previo al estreno de El Niño y la Garza, la animadora Geraldine Fernández aseguró por medio de su cuenta X, que actualmente ya no existe, que había formado parte del equipo de animación en la película más reciente de Studio Ghibli.

“Cuando realizábamos los trabajos, él (Hayao Miyazaki) me decía ‘la colombiana que haga esto o que haga lo otro’... en tres ocasiones tuve contacto directo, cuando firme el contrato, cuando estaba el 50% de la película y al final de la película”, aseguró Fernández en un video que circula en redes sociales.

Tras haber asegurado su participación en El Niño y la Garza, Geraldine fue entrevistada por creadores de contenido, como ‘Caith Sith’, en donde explicaba que supuestamente los primeros 15 minutos fueron animados solamente por ella:

“Me dedicaba mucho a las escenas de animación como los fotogramas... digamos la primera parte de la película, casi 15 minutos, la hice yo. Literal ‘la colombiana’ la abre la película”.

'El Niño y La Garza' es una película animada por Studios Ghibli. (Foto: YouTube / @GKIDStv)

Sin embargo, en el sitio de IMDb, especializado en temas de entretenimiento, se despliega un listado con los nombres de los animadores de la película y el nombre de Geraldine Fernández no se menciona, tampoco en la parte de producción u otros departamentos.

Además, por medio de redes sociales, ciertos internautas señalaron comentarios de Geraldine, como el hecho que aseguraba haber elaborado los primeros 15 minutos de la cinta.

¿Geraldine Fernández trabajó para Studio Ghibli?

En su entrevista con ‘Caith Sith’, Fernández mencionó que entró a trabajar a Studio Ghibli en 2019, pero no compartió algún documento o identificación que confirmara su paso por la productora de películas de animación.

Tras los señalamientos de que no había formado parte de El Niño y la Garza, Geraldine conversó con el medio Blu Radio, en el que volvió a mencionar que trabajó para el estudio, pero que había exagerado algunos de sus comentarios.

“Trabajé en un par de escenas, no en toda la película... junto con un grupo hice parte de un par de escenas de la composición de 25 mil fotogramas, si hubo un par de cosas que se exageró”, explicó la diseñadora.

Además, Geraldine mencionó que por no ser japonesa no se le agregó a los créditos de la película, pero hasta el momento Studio Ghibli.

En México, 'El Niño y La Garza' se estrenó en diciembre. (Foto: YouTube / @GKIDStv)

De igual manera, Fernández había compartido que laboraba en una empresa colombiana llamada Tecnoglass de la cual el director operativo, Christian Daes, publicó el siguiente mensaje sobre la polémica de la diseñadora:

“A mí me llegaron con la historia de Geraldine y su éxito y yo me alegré por ella... Lástima que todo fue producto de su imaginación. Pido disculpas por no haber investigado más a fondo antes de retuitear”.

Geraldine borró sus redes sociales y no ha dado más declaraciones al respecto de la controversia en redes sociales.