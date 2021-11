Miyazaki regresa a Studio Ghibli para dirigir una nueva película

Bien dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse, y parece que Hayao Miyazaki ostenta con orgullo este dicho, puesto que innumerables veces ha anunciado su retiro de la escritura de guiones y dirección en Studios Ghibli, pero siempre regresa para involucrarse en una producción más.

De acuerdo a una entrevista realizada por el New York Times, el productor Toshio Suzuki reveló que Miyazaki está trabajando en una nueva película titulada How Do You Live?.

De qué trata la nueva película de Hayao Miyazaki

Este filme está basado en la novela homónima de Yoshino Genzaburô, cuya historia narra la adolescencia de un joven en el Tokio de la década de los 30.

En palabras de Suzuki este película será “una fantasía a gran escala”.

Cabe destacar que la última producción de Miyazaki fue El viento se levanta, en 2013, que se centró en un drama lleno de realismo; ahora, con la adaptación de la novela de Yoshino el cineasta retorna al género fantástico.

Miyazaki y Studio Ghibli

Entre las declaraciones del Toshio, el productor aceptó que le costó creer que Hayao regresaría de su retiro para emprender un nuevo largometraje animado.

De acuerdo a las revelaciones que Suzuki realizó al New York Times, la noticia lo tomó por sorpresa, tanto que exclamó “Dame un respiro”.

No obstante, una vez asimilada la noticia, el productor admitió que parte del “propósito de Studio Ghibli es rodar películas de Miyazaki”.

El último filme realizado por Studio Ghibli fue Earwig y la bruja, cuya animación a diferencia del resto de los filmes del estudio se produjo en 3D, y está disponible en Netflix.

Esta producción de 2020 estuvo dirigida por el hijo de Hayao, Gorō Miyazaki quien también ha dirigido series y películas animadas de Ghibli como los Cuentos de Terramar (2006), La colina de las amapolas (2011) y Ronja, la hija del bandolero (2014-2015).