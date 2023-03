Oscar 2023: ¿Por qué la película con más votos no siempre ganan?

¡La temporada de premios está ‘en su punto’! En marzo se transmitirá la nonagésima quinta edición de los Oscar 2023.

Este año, la contienda por el premio de la Academia de Hollywood cuenta con varios cineastas mexicanos en su lista de nominados. Destacan Guillermo del Toro por Pinocho, Alfonso Cuarón con su cortometraje Le Pupille y Alejandro González Iñárritu gracias a la cinta Bardo.

Algunos fanáticos de Hollywood perfilan a Everything Everywhere All at Once como la que arrase con la premiación y se lleve hasta la estatuilla dorada por Mejor Película.

Sin embargo, a veces la película con más votos no termina siendo la ganadora del evento.

¿Cómo se elige a la Mejor Película en los premios Oscar?

El proceso de selección para la ganadora a Mejor Película de los premios Oscar es meticuloso, ya que existe una lista de lineamentos que debe seguir un filme para solamente conseguir una nominación. El sitio oficial de la Academia explica lo siguiente:

“La mayoría de las categorías son nominadas por los miembros de la rama correspondiente: los actores nominan a los actores, los editores de cine nominan a los editores de cine, etc. Sin embargo, algunas categorías, como Largometraje internacional y Largometraje de animación, tienen normas de votación especiales”.

Es por ello que el proceso de sufragio tiende a ser de suma importancia para algunas de las categorías de los premios Oscar. En especial para el de Mejor Película, ya que desde 2009 existe algo llamado ‘votación preferencial’, que puede determinar al ganador de una forma bastante peculiar.

Este método consiste en lo siguiente:

Los miembros de la Academia acomodan por orden su película favorita a la menos preferida.

Si alguna de las cintas logra conseguir como mínimo el 50 por ciento de los votos , automáticamente se convierte en la ganadora.

Si ninguna de las cintas llega al 50 por ciento, se descarta a la que menos votos tiene como 'preferida número uno' y sus votos se reasignan a las cintas que todavía están en la contienda.

El proceso se repite hasta que una de las películas logre acumular el 50 por ciento de las votos.

Un ejemplo podría ser el siguiente, en orden de favorita a menos favorita.

Everything Everywhere All at Once: 30 por ciento de votos. The Fablemans: 20 por ciento de votos.

Suponiendo que estas dos cintas son las finalistas en la votación, parecería que la número uno podría llegar a la meta. Sin embargo, si The Fablemans consigue más votos por estar como la ‘preferida número 2′ o menor, podría sumar los puntos necesarios para ganar.

¿Cuándo son los premios Oscar 2023?

Este año, los premios Oscar serán testigos del regreso de Jimmy Kimmel al escenario tras haberse ausentado desde 2018. Destaca que el año pasado, en 2022, el galardón se vio envuelto en una polémica por la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock en plena transmisión.

Se tiene previsto que la próxima ceremonia de los premios Oscar se lleve a cabo el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.