‘Bardo‘: La nueva película de Alejandro González Iñárritu que se grabó en Chapultepec

Alejandro González Iñárritu regresa al cine con su nueva cinta Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, la cual se grabó en un recinto histórico de la Ciudad de México, el Castillo de Chapultepec, y este sábado se presentó en la vigésima edición del Festival de Cine Internacional de Morelia (FICM).

El cineasta, guionista, productor, locutor y compositor mexicano, ganador de cuatro Premios Oscar, lleva una trayectoria de alrededor dos décadas dentro de la industria cinematográfica y se ha convertido en uno de los realizadores más reconocidos a nivel internacional.

“Yo empecé en Amores perros (2000) en donde yo estaba evidentemente interesado en la realidad, hoy no hay nada que menos me interese que la realidad, porque ya me di cuenta de que la realidad no existe”, aseguró el director en una conferencia de prensa dentro del FICM.

Películas grabadas en el Castillo de Chapultepec

Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades es una de las pocas películas que han logrado conseguir acceso al Castillo de Chapultepec, antiguo hogar del emperador Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota.

El director de la cinta reveló en conferencia de prensa que hicieron uso del lugar para reinterpretar la batalla de Los Niños Héroes de 1847. Habló un poco sobre la belleza que presenta el recinto y su importancia que tiene para la historia de México.

“Es un sitio desde donde se puede contar la historia del país lo que construyeron los españoles ahí, la llegada de Maximiliano de Habsburgo, los presidentes que han vivido ahí. Estuve en la torre desde donde se tira Juan Escutia y es una de las vistas más espectaculares, el bosque es dos veces más que Central Park en Nueva York, hay una majestuosidad ahí”.

Otras cintas que logrado filmar en Castillo de Chapultepec, son:

El Cementerio de las Águilas (1939)

(1939) Aquellos Años (1973)

(1973) Romeo + Julieta (1996)

¿De qué trata la nueva película de Iñárritu?

La cinta explora el conflicto interno de Silverio Gacho, interpretado por Daniel Giménez Cacho, un periodista que, al ganar un prestigioso premio en Estados Unidos, es obligado a regresar a residir en México.

Aquel cambio en su vida lo hunde en un cuestionamiento profundo de su ser que lo obligarán traer su pasado al presente.

El director explicó en el FICM que busca expresar las emociones y sensaciones que conlleva el proceso de migrar y cómo es la identidad que se construye con el paso del tiempo.

“Yo siempre he creído que no hay nadie más mexicano que el mexicano que deja el país, porque cuando dejas tu país se te acumulan las ausencias y de alguna forma la presencia de tu país se hace mucho más poderosa”, explicó la mente detrás de Birdman (2014).

La producción cuenta con la presencia de Ximena Lamadrid, Griselda Siciliani, Andrés Almeida, entre otros, dentro de su elenco.

¿Dónde ver Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades?

La película, que tiene una duración de 160 minutos, se estrenará en salas de cine mexicanas este 27 de octubre. De igual manera, los usuarios de la plataforma de Netflix podrán disfrutar de la cinta el próximo 16 de diciembre.

Netflix será terreno de estrenos de películas mexicanas con la llegada de Bardo y la versión de Pinocho dirigida por Guillermo del Toro que aterrizará en la plataforma de streaming el próximo 9 de diciembre.

Con información de EFE.