Alejandro González Iñárritu: ¿Por qué recortó 22 minutos de ‘Bardo’, su más reciente película?

El director de cine Alejandro González Iñárritu estrenó su película Bardo en el marco del Festival de Cine de Venecia, por lo que la función -que terminó con minutos de aplausos- le sirvió también para evaluarla junto a su público, ya que era la primera vez que la veía completa.

El filme sigue a un periodista y cineasta interpretado por el actor Daniel Giménez Cacho, quien regresa a la Ciudad de México después de muchos años viviendo en Estados Unidos. El tráiler evita el diálogo para dar lugar a la canción con ‘I Am the Walrus’, de The Beatles. “John Lennon deliberadamente escribió letras para esa canción que son imposibles de interpretar”, dijo a IndieWire.

La razón por la que Iñárritu decidió hacer un recorte en ‘Bardo’

Para su proyección en el Festival de Cine de San Sebastián, el ganador del Oscar presentará un trabajo que es 22 minutos más corto, por lo que la ejecución se redujo a 2 horas y 32 minutos, esto sin sus créditos.

Entre las causas, el cineasta explicó que no tuvo tiempo de realizar proyecciones con amigos y familia con el fin de reorganizar escenas, por lo que la primera vez que la vio fue junto a 2 mil personas. Los plazos de entrega fueron parte del por qué.

“Esa fue una buena oportunidad para verlo y aprender sobre cosas que podrían beneficiarse de estar un poco atado, agregar una escena que nunca llegó a tiempo y cambiar el orden de una o dos cosas”, expresó.

Asimismo, se dijo emocionado por el resultado ya que en el momento en que la inscribió el proceso estaba en curso. “Honestamente, seguiré haciendo esto hasta que se estrene para obtener la mejor película mientras pueda. Nunca terminas una película. Los plazos solo te piden que lo entregues. Si pudiera, seguiría editando todo el año. Me encantaría seguir trabajando con esta película toda mi vida”, añadió.

Quien confesó que no ha leído las reseñas para conservar su estado mental no quiso revelar detalles sobre la nueva escena, pero gira en torno a una conversación que el protagonista tiene con un conductor. “Es una pequeña escena muy entrañable. La mayor parte de la película está intacta. Se trataba realmente de conseguir el ritmo interno de ciertas escenas correctamente”, indicó el director mexicano.