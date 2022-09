‘BARDO’, de Iñárritu: Un viaje que no necesita palabras en el estreno del tráiler oficial

Después de que a finales de agosto Netflix anunciara que la película BARDO: Falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu, ya tenía poster oficial y fecha de estreno en todo el mundo, ahora la sorpresa llegó con la revelación del primer tráiler oficial.

Con ‘BARDO’, el cineasta Alejandro González Iñárritu regresa a filmar a México después de más de 20 años, pues su última producción grabada en tierras mexicanas fue Amores Perros en el año 2000.

De acuerdo con un comunicado emitió por la plataforma de streaming, BARDO estará estrenándose en cines de México el 27 de octubre, y posteriormente llegará a la biblioteca de Netflix a partir del 16 de diciembre, para que la disfrutes desde la comodidad de tu hogar.

¿Qué deja ver el tráiler de ‘BARDO’?

El clip, con dos minutos y 43 segundos de duración, muestra el épico viaje de Silverio, un reconocido periodista y documentalista que regresa a México para redescubrir su identidad.

Las palabras sobran en el tráiler, literalmente, pues ninguno de los personajes que aparecen en el mismo emite una sola palabra; todo está acompañado por el tema ‘I Am The Walrus’ de The Beatles, que logra transportar al espectador a los mismos sitios que está recorriendo el protagonista, encarnado por el actor Daniel Giménez Cacho.

Este teaser oficial permite ver algunos de los sitios públicos donde González Iñárritu se permitió realizar las grabaciones en la Ciudad de México, como el Castillo de Chapultepec, el Zócalo capitalino, el Centro Histórico y el AICM. Además, se le ve en otras locaciones, como lagunas, desiertos, llanos y el metro de alguna otra ciudad mexicana, por mencionar algunos.

De acuerdo con la descripción ofrecida por Netflix, la cinta fue rodada en 65mm.

¿De qué trata ‘BARDO’?

A través de una exploración interna de los afectos, los recuerdos, las relaciones con su familia y la historia del país, el protagonista se enfrentará a un nuevo ‘espejo’ de realidad.

La película tiene como escenario la Ciudad de México, cuyas locaciones despertarán un espíritu nostálgico en los espectadores oriundos de la capital del país.

“Con emoción y abundante risa, Silverio lidia con preguntas universales pero íntimas sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los lazos familiares profundamente emocionales que comparte con su esposa e hijos. De hecho, lo que significa ser humano en estos tiempos tan peculiares”, es lo que se puede leer en parte de la sinopsis oficial de la cinta.

La cinta cuenta con el diseño de producción del diseñador mexicano ganador del Oscar Eugenio Caballero (ROMA, Laberinto del Fauno) y el diseño de vestuario de Anna Terrazas (The Deuce, ROMA).

Iñárritu se encargó de la dirección y el guion. El elenco principal lo conforman, además de Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid e Iker Solano.