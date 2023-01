Oscar 2023: 7 datos para entender las nominaciones de ‘Everything Everywhere All at Once’

'Everything Everywhere All at Once' resultó la película más elegible en los Oscar con 11 nominaciones. (Instagram/@everythingeverywheremovie)

Llegó el día que la industria del cine y todos aquellos aficionados al séptimo arte estaban esperando: La mañana de este 24 de enero se anunció la lista de nominaciones a los premios Oscar de este año, donde México estará presente gracias a que Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro están entre los elegibles para la entrega del próximo 12 de marzo.

Y como cada año, hay una película que arrasa en la lista de los Oscar 2023; en esta ocasión se trata de Everything Everywhere All at Once –Todo en todas partes al mismo tiempo en español–, que lidera la lista con 11 nominaciones en las categorías de:

Mejor Película

Mejor Actriz de Reparto para Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Guion Original

Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan

Mejor Canción Original por ‘This Is a Life’

Mejor Edición para Paul Rogers

Mejor Actriz para Michelle Yeoh

Mejor Dirección para Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Mejor Música Original

Mejor Montaje

¿Quieres saber qué ha hecho tan especial a esta cinta? Tiene que ver con todo loque ha ocurrido en torno a ella desde su estreno el pasado 22 de marzo, así como con el filme en sí.

Everything Everywhere All at Once: Esto es lo que hace ‘especial’ a la película

Su reparto, las opiniones de la crítica y la trama son algo de lo que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tomó en cuenta para que fuera una de las elegibles en dichas categorías.

Nominada en múltiples entregas de premios

Estrenada hace casi un año, Everything Everywhere All at Once ha recibido un total de 23 nominaciones a distintas entregas de premios -sin contar las que actualmente tiene para los Oscar 2023-.

De estas, se ha hecho acreedora a 15 estatuillas de premiaciones como los Globos de Oro 2023, Saturn Awards, Amanda Awards, Hollywood Critics Association Midseason Film Awards y SXSW Film Festival.

Además, fue considerada por la National Board of Review y el American Film Institute como una de las 10 mejores películas de 2022.

Película multicultural

Una de las cosas que destacan a esta producción de las demás nominadas este año es que entre sus protagonistas se encuentran actrices y actores de origen asiático, como Michelle Yeoh. Otros de los actores que tienen ascendencia oriental son Ke Huy Quan, Ke Huy Quan y Harry Shum Jr.

Además, los idiomas que se hablan originalmente en la cinta son el inglés, el chino mandarín y el cantonés, que es una variación del chino yue.

Buena crítica

Desde su estreno, la película ha recibido en general buenas críticas; en sitios especializados como Rotten Tomatoes, Todo en todas partes al mismo tiempo tiene una aprobación del 95 por ciento, lo que significa un superior al promedio.

Gran parte de los críticos de cine han destacado la actuación de Michelle Yeoh quien, de acuerdo a más de uno, logra inyectar en su personaje la esencia precisa de lo que se busca transmitir.

Trama interesante

El tema de los ‘multiversos’ en una película ha funcionado en más de una ocasión, como en el caso de Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Y la cinta multinominada no es la excepción.

La trama gira en torno a Evelyn, una mujer de origen chino que por amor ‘se fuga’ a Estados Unidos, donde forma su familia. Sin embargo, existe una ruptura interdimensional con la que tendrá que aprender a lidiar para salvar a la humanidad.

A esto se debe su nominación en Mejor Banda Sonora

Como se mencionó al inicio, una de las nominaciones recibidas para la película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert es a Mejor Banda Sonora, compuesta por la agrupación de música experimental Son Lux que, por cierto, también tiene presencia oriental gracias a su baterista de origen asiático, Ian Chang.

Está compuesta por 49 pistas en total, y se lanzó el 8 de abril de 2022. En ella, se incluyen colaboraciones con otros artistas y bandas como Mitski, David Byrne, André 3000, Randy Newman, Moses Sumney y yMusic, entre otros.

La película había sido pensada para ¿Jackie Chan?

Antes de considerar a Michelle Yeoh para protagonizar la cinta, se pensó en el actor chino Chan Kong-san, mejor conocido como Jackie Chan, e incluso el guion fue escrito originalmente para él.

Sin embargo, decidieron cambiar de opinión ya que después consideraron que el presentar una dinámica más familiar y con una mujer que tiene que empoderarse para cumplir su misión, tendría mayor impacto e identificación con su audiencia.