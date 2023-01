Oscar 2023: Las cintas rivales de ‘Pinocho’ en la nominación como Mejor Película Animada

Este 24 de enero se dieron a conocer a los nominados para la próxima entrega de los premios Oscar cuya ceremonia se realizará el próximo 12 de marzo. El cineasta mexicano Guillermo del Toro destaca en la categoría de película animada gracias a su adaptación de Pinocho, que compite con otras 4 cintas.

Everything Everywhere All at Once lideró las nominaciones para la 95ª edición con 11; le siguen empatadas con 9 All Quiet on the Western Front y The Banshees of Inisherin. El tapatío llega como favorito luego de ganar el Globo de Oro.

Las nominadas a mejor película animada en los Oscar

Quien ya ganó el premio de la Academia como mejor director y película por La Forma del Agua, espera volver a subir al escenario. En sus redes sociales, Del Toro mandó un mensaje de agradecimiento: “Agradecido y feliz por nuestro equipo y fabulosos artistas y técnicos en tres países y de todo el mundo”. Estas son las nominadas:

‘Pinocho’

Guillermo del Toro tardó 14 años en realizar esta animación en stop-motion basada en la historia de Carlo Collodi. Además, trabajó en el Taller de Chuco en Guadalajara. Ambientada en una Italia fascista, agrega elementos del Frankenstein de Mary Shelley en el filme que está disponible a través del catálogo de Netflix.

‘Marcel the shell with shoes on’

Está dirigida por Dean Fleischer y retrata a una caracola que vive con su abuela en un Airbnb en el que tienen como invitado a un director de cine llamado Dean, quien hace un documental y encuentra una oportunidad de encontrar a su familia que lleva años perdida.

‘Puss in boots: the last wish’

Actualmente se encuentra en cines y cuenta con la voz de Antonio Banderas que vuelve a adentrarse al personaje creado en la franquicia Shrek. Bajo la dirección de Joel Crawford, se inspira en el cuento de Giovanni Francesco Straparola, en donde el Gato con Botas usa una de sus vidas para encontrar Último Deseo y luchar contra quienes también la desean.

‘The Sea Beast’

En Netflix también puedes ver este proyecto de Chris Williams cuya aventura es de una familia de marineros que forman parte de la tripulación de The Inevitable, pero antes de su retiro el Capitán Crow tiene una tarea, cazar a Red Bluster, un monstruo marino que le quitó el ojo. Sin embargo, se encuentran con Maisie, una niña huérfana que se escondió en su barco.

‘Turning Red’

El viaje de una niña hacia su pubertad es retratado por Domee Shi y forma parte de Disney+. La joven, cuya familia es de ascendencia china, vive en Toronto y pasa sus días junto a su grupo de amigas, que están fascinadas por una boy band. Pero pronto descubre la herencia familiar, que le da la capacidad de convertirse en un panda gigante rojo cuando su estado emocional se altera.