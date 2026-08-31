Peso, en la línea de las 17 unidades ante el dólar: Así está el tipo de cambio HOY 31 de agosto

El tipo de cambio abre en 17 pesos por dólar este lunes 31 de agosto, mientras los operadores recalibran sus expectativas de política monetaria del Banxico y la Fed.

En la Unión Americana, un repunte de los riesgos geopolíticos provocó la caída de las acciones y los bonos mientras el precio del petróleo subía, lo que avivó la preocupación por unas presiones inflacionistas que podrían llevar a la Reserva Federal a subir la tasa de interés en su reunión de septiembre.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso se aprecia 0.18 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17 unidades, 3 centavos menos con respecto al cierre del viernes 28 de agosto.

¿Cuánto se puede apreciar el peso HOY?

“Se anticipa un rango de operación acotado entre los 16.98 y los 17.10 pesos por dólar. Si bien el atractivo diferencial de tasas de interés continúa respaldando al peso frente a sus pares emergentes, el peso mexicano cuenta con un margen de apreciación limitado antes de conocer las métricas clave de empleo en Estados Unidos”, destacó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.41 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.47 unidades por cada billete verde este lunes 31 de agosto.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.75 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.20 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas ante el dólar están el zloty polaco con 0.47 por ciento; el won surcoreano con 0.45 por ciento; el real brasileño con 0.33 por ciento; el florín húngaro con 0.27 por ciento, y la corona noruega con 0.24 por ciento.

Con información de Bloomberg