Ebrard descarta que EU condicione temas de comercio a seguridad

Marcelo Ebrard enfatizó que la relación entre México y EU se maneja a través de distintas mesas de negociación. (Foto: Cuartoscuro)

Los temas de seguridad y los asuntos políticos que han generado polémica en México no han condicionado hasta ahora las negociaciones comerciales con Estados Unidos ni forman parte de la agenda de conversaciones del T-MEC, aseguró Marcelo Ebrard, secretario de Economía durante la quinta plenaria de Morena en la Cámara de Diputados.

“Hasta hoy no los han planteado en la mesa”, afirmó el funcionario al ser cuestionado sobre si casos como el huachicol fiscal y los señalamientos contra figuras políticas mexicanas han afectado la posición del país frente a Washington.

Ebrard enfatizó que la relación entre México y EU se maneja a través de distintas mesas de negociación, por lo que los asuntos comerciales se mantienen separados de los temas de seguridad.

“Si estamos viendo temas comerciales, son comerciales. Hay otra mesa donde ves el agua, hay otra mesa donde ves lo de seguridad, que la lleva el secretario de Seguridad, y así sucesivamente. Sistema de pago, pues lo lleva Hacienda”, explicó.

Por ello, sostuvo que los asuntos de seguridad no han sido parte de sus conversaciones con sus contrapartes estadounidenses.

“Al día de hoy lo que te puedo afirmar sin lugar a dudas, es que esos temas que me mencionan no son parte de mi conversación con mi contraparte de EU”, reiteró. Incluso, ante la pregunta de si estos asuntos podrían convertirse en condiciones para el tratado comercial, el secretario lo negó. “No, tampoco”, dijo.

Por otra parte, el funcionario señaló que México se encuentra preparando la cuarta ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC y aseguró que el país es el que lleva más avanzadas sus negociaciones con EU.

Indicó que durante la semana pasada estuvo en Washington para sostener reuniones con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial (USTR) y del Departamento de Comercio, y que regresará a ese país esta semana.

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para la cuarta ronda, Ebrard adelantó que será “muy pronto” y explicó que busca resolver algunos asuntos antes de que se lleve a cabo. “Nos faltan algunas cosas, porque quiero resolver varios asuntos antes de la ronda”.

Se paga el arancel más bajo

México enfrenta el desafío de conservar el trato arancelario de 3.4 por ciento que actualmente paga para ingresar al mercado estadounidense, en un contexto en el que sus exportaciones crecen a doble dígito y elevan el déficit comercial de EU, advirtió Marcelo Ebrard.

“Nosotros estamos pagando 3.4”, señaló el funcionario. Sin embargo, mantener ese beneficio será uno de los principales retos para la política comercial mexicana, debido al crecimiento de las exportaciones hacia el mercado estadounidense y a la postura del presidente Donald Trump frente al déficit comercial.

“Están creciendo las exportaciones mexicanas más del 24.6 por ciento”, expuso Ebrard, al advertir que este comportamiento también ha provocado un incremento en el déficit de EU con México.

“¿Cómo mantienes esa tasa cuando tienes un incremento en las exportaciones a EU al mismo tiempo con un presidente que dice que el déficit es malo, por definición?”, y reconoció que esta situación representa una dificultad recurrente en las negociaciones con Washington, pues el aumento del déficit estadounidense se convierte en un argumento para exigir mayores barreras a las importaciones mexicanas.

“Cada vez que ve el presidente Trump esto, es otro problema, porque él va y ve esto y dice, ¿por qué no le subimos la tarifa a México? O pongamos una cuota obligatoria para que no puedan exportar más”, afirmó Ebrard.

Sin presión, por el momento

Jorge Molina, especialista en comercio internacional, dijo que la declaración de Ebrard debe analizarse con cautela por el contexto político en el que fue realizada.

Molina consideró que el hecho de que Ebrard asegure que hasta ahora esos temas no han sido planteados en las conversaciones comerciales no implica que Estados Unidos no pueda incorporarlos posteriormente, particularmente cuando las negociaciones entren en su etapa final.

Recordó que Donald Trump ha sostenido que la seguridad económica está íntimamente ligada a la seguridad nacional, por lo que, aun dando a Ebrard “el beneficio de la duda”, no puede descartarse que estos asuntos terminen vinculándose con la negociación comercial.

“Si hasta el momento Ebrard dice que no le han planteado estos temas (dándole el beneficio de la duda) no significa que eventualmente no lo hagan, sobre todo cuando las negociaciones estén a punto de concluir”, apuntó.

Además, consideró que no puede descartarse que algunos de estos asuntos hayan sido abordados fuera de la mesa formal de negociación.

“No se puede descartar que estas cuestiones se las haya planteado Trump a la Presidenta en alguna de sus conversaciones por teléfono o que se hayan abordado entre el canciller y el secretario Rubio”, señaló.