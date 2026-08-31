Streaming en México llega a la madurez: Plataformas buscan elevar el gasto de usuarios

El mercado del streaming alcanzó 15.4 millones de suscripciones en el segundo trimestre de 2026. (Foto: Shutterstock)

El streaming de video en México entró en una etapa de mayor madurez, con un crecimiento más moderado en el número de suscriptores y una competencia cada vez más enfocada en retener clientes en las plataformas, elevar el gasto promedio por usuario y diferenciar la oferta frente a un consumidor con un mayor número de opciones.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el mercado alcanzó 15.4 millones de suscripciones, un aumento anual de 6.2 por ciento, ya que en sólo seis meses incorporó 400 mil accesos, frente a los 15 millones registrados en diciembre de 2025.

El dato que revela la transformación en el negocio del streaming está en el gasto, puesto que los hogares mexicanos desembolsan en promedio 316 pesos mensuales en plataformas SVOD, 23 por ciento más que un año antes, impulsados por aumentos tarifarios, contratación de múltiples servicios y paquetes con mayores beneficios.

Las plataformas de streaming aumentan en consumo.

Para Radamés Camargo, gerente de Análisis de The CIU, el mercado del contenido bajo demanda ya transita hacia una etapa en la que sumar usuarios dejó de ser suficiente para sostener el negocio.

“El mercado deja de crecer por inercia y empieza a hacerlo por estrategia. Hoy, la competencia no se define por quién crece más rápido, sino por quién monetiza de forma más eficiente y logra una mayor retención de su base de clientes”, señaló el analista.

Más plataformas disputan al mismo usuario

La diferencia es relevante para las empresas porque el mercado enfrenta un consumidor con más opciones y mayor sensibilidad al valor recibido.

Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, ViX, Paramount, entre otras, compiten no sólo entre sí, sino contra redes sociales, videos cortos y otras plataformas por el mismo recurso: el tiempo de atención.

“Las compañías están modificando sus modelos. Los planes con publicidad permiten captar consumidores que buscan precios menores, mientras que los contenidos exclusivos, eventos deportivos y estrenos frecuentes funcionan como mecanismos para reducir cancelaciones y mantener activa la suscripción”, detalló Camargo.

El empaquetamiento se convirtió además en una pieza central. Streaming, telefonía móvil, internet fijo, comercio electrónico y membresías digitales comienzan a integrarse en ofertas que buscan que el usuario perciba un mayor beneficio por permanecer dentro de un ecosistema.

“Los catálogos robustos, las franquicias globales, los eventos en vivo y los esquemas híbridos con publicidad están redefiniendo la manera de competir”, explicó Camargo en su análisis sobre la evolución del mercado.

La estrategia tiene como objetivo central elevar el ingreso promedio por usuario (ARPU) sin provocar una salida masiva de clientes. Esto explica que las plataformas hayan combinado aumentos de precios, restricciones al uso compartido de cuentas y modalidades con publicidad.

El mercado mexicano cerró 2025 con 15 millones de suscripciones, un crecimiento anual de apenas 4.9 por ciento, mientras que 51.9 por ciento de los internautas tenía acceso a al menos una plataforma de streaming.

“Con ese nivel de penetración, la industria enfrenta un techo cada vez más evidente para crecer únicamente mediante nuevos usuarios”, indicó Camargo, quien detalló que el siguiente campo de batalla será conseguir que los clientes contraten más servicios, permanezcan más tiempo y estén dispuestos a pagar por contenidos que perciban como diferenciadores

La competencia también podría intensificarse mediante consolidaciones. Al cierre de 2025, Netflix mantenía 39.2 por ciento del mercado, seguido por Disney+ con 20 por ciento y HBO Max con 18 por ciento, mientras la integración entre plataformas podría generar jugadores con mayor escala y capacidad para negociar contenidos.

“Las plataformas que logran alinear estos elementos no sólo capturan una porción mayor del mercado, sino que construyen lealtad; las que no, enfrentan una rotación creciente en sus bases de usuarios”, advirtió Camargo, quien reiteró que hoy la pelea ya no es sólo por quién consigue al suscriptor, sino por quién logra convertirlo en un cliente recurrente, rentable y difícil de perder.