Acciones de Alibaba se disparan por el lanzamiento Alipay, nueva plataforma de comercio electrónico

Se prevé que la introducción de estos nuevos productos para Alibaba ayude a la empresa a aumentar su atractivo entre los usuarios.

Las acciones de Alibaba Group Holding registraron su mayor subida en dos semanas, ya que el lanzamiento de una nueva plataforma de comercio electrónico impulsó el optimismo en torno a la compañía antes de la publicación de sus resultados del segundo trimestre esta semana.

Las acciones subieron hasta un 5 por ciento en Hong Kong después de que Alipay lanzara una nueva plataforma integral para empresas, diseñada para automatizar tareas mediante agentes de IA.

Las acciones de Alibaba se han recuperado más del 40 por ciento desde su mínimo de junio, tras la caída sufrida a principios de año. Alibaba posee un tercio de Ant, empresa que controla Alipay.

“Alipay ayudará a construir una nueva generación de servicios impulsados ​​por IA y a respaldar el crecimiento del comercio a través de agentes”, dijo Cyril Han, director ejecutivo de Ant Group, en un comunicado que anunciaba la nueva plataforma.

¿Qué esperar de los ingresos de Alibaba?

Se espera que el gigante tecnológico anuncie que sus ingresos crecieron un 8.4 por ciento en el trimestre finalizado en junio, mientras que el flujo de caja libre se mantendrá negativo debido a sus inversiones en inteligencia artificial, según una encuesta de analistas realizada por Bloomberg antes de la publicación de los resultados el jueves.

Los fondos se han estado desplazando hacia Alibaba y alejándose de Tencent Holdings después de que esta última publicara resultados poco alentadores la semana pasada, mientras que se percibe que Alibaba tiene un crecimiento más visible gracias a sus servicios en la nube, según Steven Leung, director ejecutivo de UOB Kay Hian en Hong Kong.

El lanzamiento de la nueva plataforma de Ant se produce después de que la empresa presentara en junio su interfaz de agente de IA, Ah Bao, que permite a los consumidores acceder a servicios cotidianos como pagar facturas, pedir café o encontrar puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Se prevé que la introducción de estos nuevos productos ayude a la empresa a aumentar su atractivo entre los usuarios potenciales en un contexto de débil consumo interno en China.