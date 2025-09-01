Alibaba ‘se agarra’ de la IA: Suma 50 mil mdd en valor de mercado

Alibaba es considerado como uno de los pioneros en el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Las acciones de Alibaba Group Holding subieron más de un 19 por ciento después de informar un aumento en los ingresos provenientes de IA, lo que subraya el progreso constante que está logrando frente a sus rivales en un frenesí de desarrollo chino posterior a DeepSeek.

El líder del comercio electrónico de China registró un aumento porcentual de tres dígitos en los ingresos por productos relacionados con IA, así como un aumento del 26 por ciento mejor de lo previsto en las ventas de la división de la nube, el negocio más estrechamente vinculado al auge de la inteligencia artificial.

Esto ayudó a calmar el nerviosismo de los inversores ante las consecuencias del agravamiento de la pugna con Meituan y JD.com en el comercio electrónico.

Las acciones de Alibaba registraron su mayor alza intradía desde noviembre de 2022 en Hong Kong, impulsando el valor de mercado de la compañía en más de 50 mil millones de dólares.

¿Cuál es el impacto para las ganancias de Alibaba?

El volumen de negocio de la acción alcanzó un máximo histórico a primera hora de la tarde.

El repunte impulsó el sector de la IA en general: Baidu, desarrollador de Ernie, llegó a ganar un 5.8 por cieno, mientras que Tencent Holdings también subió.

“Las ganancias de Alibaba subrayan una bifurcación dentro del sector tecnológico chino: la IA está generando un crecimiento escalable, mientras que los segmentos tradicionales orientados al consumidor siguen sumidos en una competencia destructiva de precios”, dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Markets.

“El aumento de tres dígitos en los ingresos por IA y las sólidas ventas en la nube muestran que Alibaba se está reposicionando para tener relevancia a largo plazo en el sector tecnológico, no solo para dominar el comercio minorista”, agregó.

Alibaba es considerado pionero en el desarrollo de IA

El progreso de Alibaba en IA (donde se lo considera uno de los pioneros en el desarrollo de inteligencia artificial china) ayudó a disimular las preocupaciones sobre la batalla a tres bandas que afecta al comercio en línea.

Esto provocó más daño del previsto a algunos de los líderes del comercio electrónico del país: las ganancias de JD se redujeron a la mitad en el trimestre, mientras que Meituan advirtió sobre pérdidas importantes, lo que provocó una venta masiva de 27 mil millones de dólares de las acciones de las tres compañías la semana pasada.

El componente de IA ayuda a explicar por qué las acciones de Alibaba han superado con creces a las de sus rivales, más dependientes del comercio, este año.

Alibaba también ha aprovechado el crecimiento de una filial internacional que abarca algunas de las plataformas de compra en línea más reconocidas del mundo, desde Lazada hasta AliExpress.

Tiene la tesis de ser el mejor facilitador de IA de China, escribieron analistas de Morgan Stanley, entre ellos Gary Yu, en una nota de investigación.

Esto ocurre mientras las pérdidas en el reparto de comidas a domicilio y el comercio instantáneo alcanzan su punto máximo este trimestre, indicaron.

Los inversores ahora se centran en si Alibaba continuará con esa competencia que erosiona los márgenes, en un momento en que ha declarado cantidades récord de gasto para el desarrollo de servicios de inteligencia artificial y computación.

El viernes, el director de comercio, Jiang Fan, afirmó que las inversiones en comercio rápido (entrega de comida y compras instantáneas) ya habían impulsado un crecimiento del 20 por ciento en el número de usuarios de su principal mercado, Taobao.

En cuatro meses, la incipiente división ha crecido lo suficiente como para comenzar a lograr economías de escala, añadió.

Al mismo tiempo, Alibaba está realizando importantes inversiones en el campo de la IA y desarrollando grandes modelos de lenguaje para evitar quedarse atrás en una carrera tecnológica crítica.

La empresa considera la IA esencial para su futuro, ya sea para ofrecer computación en la nube, impulsar su negocio principal o desarrollar servicios que compitan con OpenAI y DeepSeek.

El director ejecutivo, Eddie Wu, llegó a afirmar en febrero que la inteligencia artificial general, o IAG, es ahora el principal objetivo de la empresa.

La semana pasada, Alibaba actualizó su propio modelo de generación de videos de código abierto, parte de una serie de actualizaciones recientes que abarcan desde servicios de inteligencia artificial (IA) hasta chatbots.

Queda por ver si Alibaba puede convertir la IA en una fuente de ingresos en un sector cada vez más competitivo.

Desde Baidu hasta Tencent, las empresas chinas están mejorando y lanzando modelos de IA a un ritmo frenético, lo que aumenta la presión sobre Alibaba para que logre avances innovadores.

El éxito de Alibaba refuerza un tema más amplio en Asia: mientras que la tecnología global sigue preocupada por la geopolítica y las valoraciones, algunos sectores de la tecnología china están recuperando terreno discretamente, impulsados ​​no por la publicidad exagerada, sino por el crecimiento real de los ingresos en IA y la nube —afirmó Chanana—. Esta no es una rotación generalizada todavía, pero la divergencia es real.