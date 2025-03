‘¡Ya no me hablen de inteligencia artificial!’

Tienen muchas otras cosas en qué pensar, como para estar lidiando con la ‘inteligencia artificial’ de la semana.

Platico frecuentemente con directores generales de empresas en México y la sensación que me dejan es que con los aranceles, China y las guerras, hay tantas cosas en movimiento, que voluntariamente o no, dejaron en segundo término la inteligencia artificial (IA).

No me malinterpreten, esa tecnología es crucial, es simplemente que el asunto lo han delegado al director de ‘T.I.’ o alguien que no ha sido capaz de mostrar un proyecto claro para usarla rápido y sacarle provecho.

“El tema es la velocidad de adopción”, me dijo uno de esos directivos.

Cierto, esto va muy rápido. Es este tema de que un día lo bueno es ChatGPT, al otro es Llama y luego llega Claude de Anthropic, para ser superado por Deepseek, que ya tiene competencia de Alibaba… para cuando avanzaste en un proyecto, la ola ya va más adelante.

Del otro lado están las empresas de ‘tecnología’. Si quieren vender servicios de ‘inteligencia artificial’, parece que por ahí no va.

¿Y cuál es la opción? La caída en el valor de la exitosa sudamericana Globant y un informe del enorme banco estadounidense JP Morgan de la semana pasada, arrojan luz sobre un camino alternativo.

¿Conocen a alguien que venda servicios relacionados con la tecnología, como desarrollo de software, computación en la nube o transformación digital?

Una de ellas es precisamente Globant, pero también están EPAM, Endava y otras.

La primera es argentina y el valor de esta empresa cayó casi 40 por ciento en mes y medio.

“Las valoraciones del sector digital se encuentran ahora por debajo de las de la cohorte madura, mientras que las empresas de BPO se han recuperado de los mínimos impulsados por el riesgo de la IA, respaldadas por un relativo aislamiento de la incertidumbre política, los aranceles y la DOGE”, alertó JP Morgan el jueves en un reporte.

¿Y qué empresas forman parte del conjunto BPO?

Son las que se encargan, no de vender un proyecto de inteligencia artificial, sino de gestionar tareas rutinarias para otras empresas, como atención al cliente, contabilidad, nóminas o actividades administrativas. Incluso pueden abrir nuevas fuentes de negocio. BPO significa Business Process Outsourcing y en lo operativo funcionan más como sociedades con beneficios compartidos.

Ahí está el caso de Accenture como ejemplo.

¿Se dieron cuenta de que esta compañía dirigida por Jorge Castilla creó para BBVA un negocio en México que compite con KAVAK?

En diciembre lanzaron BBVA AutoMarket, un sitio web con un catálogo de vehículos usados certificados mecánica y legalmente, con acceso a financiamiento.

Infosys colaboró con Microsoft para modernizar las operaciones financieras de la compañía dirigida por Satya Nadella que ahora usa un sistema de gestión financiera basado en la nube que mejoró la toma de decisiones.

Son empresas grandes, claro, pero aplica aún más para empresas medianas o pequeñas, que tienen menos recursos. Existe una gran oportunidad de mercado de ‘asociaciones’.

Compañías involucradas en negocios tradicionales pueden beneficiarse de propuestas de aquellas enfocadas en servicios tecnológicos, no necesariamente para que ‘les enseñen’ acerca de inteligencia artificial, sino para que les provean de nuevos caminos de crecimiento que mezclen la experiencia de ambas en beneficio de las dos.

He publicado aquí antes que la inteligencia artificial tendrá la relevancia y la característica de la energía eléctrica.

Será usada para todos los procesos productivos de todas las empresas. Directa o indirectamente.

Está acelerando las decisiones y ajusta rápidamente todos los mercados, pero como con la ‘luz’ pocos cuestionan su existencia, tal como en estos días rara vez alguien pregunta por el valioso electricista.