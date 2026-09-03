Peso podría rondar 17.50 por dólar; Sura ve poco probable una depreciación desordenada

Analistas esperan que el peso mexicano se ubique abajo de las 18 unidades por dólar.

El peso mexicano podría mantenerse fuerte frente al dólar durante los próximos meses y ubicarse alrededor de las 17.50 unidades, ya que existen diversos factores que están debilitando a la moneda estadounidense, señaló Joaquín Barrera, director de renta fija e inversiones de Sura Investments.

Durante su participación en el foro “¿Qué fuerzas están redefiniendo los mercados y los negocios?”, organizado por EF Meet Point, el especialista consideró poco probable que la moneda mexicana registre una depreciación desordenada en el corto plazo.

“Pensamos que 17.50 podría ser un nivel más razonable, pero no vemos depreciaciones desordenadas”, afirmó.

Barrera reconoció que la fortaleza que ha mostrado el peso durante el presente año ha sorprendido al mercado, al grado de que pocos inversionistas habrían anticipado la magnitud de su apreciación.

“Tenemos hoy un peso a 17 pesos por dólar. Claramente, si nos hubiéramos preguntado el 1 de enero cómo esperamos que esté el tipo de cambio a estas fechas, yo creo que muy pocos hubieran visto la tendencia de apreciación”, indicó.

El directivo de Sura Investments explicó que uno de los factores que podría continuar favoreciendo al peso es la situación económica y fiscal de Estados Unidos, particularmente por sus elevados niveles de endeudamiento y los retos que enfrentan sus finanzas públicas.

A esto se suma una menor disposición de algunos países para adquirir bonos del Tesoro estadounidense ante las tensiones comerciales, así como una mayor preferencia de bancos centrales por acumular reservas mediante metales en lugar de instrumentos de deuda de Estados Unidos.

Para el especialista, estos elementos generan una disminución en la demanda natural de dólares y podrían mantenerse durante el corto plazo, contribuyendo a la estabilidad del tipo de cambio.

Deuda de EU, otro riesgo a seguir

Barrera agregó que uno de los principales riesgos que deberán vigilar los mercados durante los próximos 12 meses será el refinanciamiento de la deuda estadounidense.

De acuerdo con el especialista, en ese periodo vencerán alrededor de 8 trillones de dólares de deuda de Estados Unidos que fueron financiados con tasas cercanas a 2 por ciento, mientras que actualmente la tasa a dos años ronda 4 por ciento.

“Ese refinanciamiento de los 8 trillones presenta un desafío muy importante para la economía americana y es muy importante que eso lo puedan gestionar de manera adecuada”, señaló.

Por otra parte, Barrera consideró que la relativa estabilidad de la inflación en México reduce, por el momento, las presiones para que el Banco de México incremente nuevamente las tasas de interés, lo que también brinda mayor certidumbre sobre las condiciones de financiamiento para las empresas.

Por otra parte, Alfredo Calvo, director y socio fundador de Credit Insights Advisory, agregó que uno de los principales factores que deberán vigilarse durante los próximos meses serán las condiciones de financiamiento y las necesidades de refinanciamiento a nivel mundial, debido a que eventualmente podrían tener repercusiones en el mercado mexicano.

“Un factor que yo monitorearía son las necesidades de refinanciamiento grandes a nivel mundial, porque eso puede ir permeando hacia la parte local”, señaló.

Explicó que, durante los próximos 12 meses, una parte importante de los vencimientos de deuda se concentrará en empresas y gobiernos que cuentan con grado de inversión, aunque posteriormente comenzarán a presentarse mayores presiones para emisores con grado especulativo.

“Más adelante puede pesar la presión de vencimientos, pero ya de gobiernos y también de compañías que están en grado especulativo. Y ahí podría haber presiones también para ver hacia dónde se pueden mover las tasas, porque va a haber mucha necesidad de refinanciar todo eso”, advirtió.

Asimismo, Calvo consideró que otro factor relevante para los mercados será la evolución de la relación entre México y Estados Unidos, particularmente ante la incertidumbre que persiste en distintos frentes.

“El otro aspecto que también yo le daría mucha importancia es a la relación de México y Estados Unidos en los diferentes aspectos, la parte comercial, pero también la política”, puntualizó.