¿Cuáles son las fuerzas económicas a nivel global que marcan a dónde van las estrategias de negocios?

Los especialistas fueron cuestionados sobre cuáles deberían ser las preocupaciones de las emrpesas mexicanas ante este panorama. (Shutterstock).

La Inteligencia Artificial está revolucionando diversos nichos de negocio, por ello las empresas deben considerar este y otros aspectos a la hora de tomar decisiones.

En El Financiero Meet Point ¿Qué fuerzas están redefiniendo los mercados y los negocios?, los expertos de Sura abordaron con detalle las situaciones que las empresas deben tomar en cuenta para lo que falta del 2026 y el 2027.

En el foro participaron como moderadora Jeanette Leyva Reus, columnista de El Financiero; Joaquín Barrera, Director Fixed Income, SURA Investments y Alfredo Calvo, Managing Director, Credit Insights Advisory.

Las principales fuerzas económicas a nivel global que marcan a dónde van las estrategias del mercado y de negocios, según Alfredo Calvo son:

Incertidumbre en niveles de inflación y crecimiento económico.

El contexto geopilítico, sobre todo en Medio Oriente . Se debe considerar la presión en los precios de combustibles mientra no se abra el Estrecho de Ormuz.

. Se debe considerar la presión en los precios de combustibles mientra no se abra el Estrecho de Ormuz. El proteccionismo comercial que va aumentando, una situación particular de EU, donde el uso de aranceles se ha implementado como política exterior.

Cambio climático, desastres naturales. Se debe considerar el papel que juega el fenómeno de ‘El Niño’. “El impacto para México va a ser sequía y afectará al sector agrícola”, recueda el experto de Sura.

Avances en tecnología, la digitalización y la Inteligencia Artificial. “A mayor digitalización, crece el riesgo cibernético. Se abre la brecha entre países, empresas y personas que deciden invertir”, detalló Calvo.

En tanto, Joaquín Barrera conincidió con Calvo y agregó que las empresas y el mercado deben estar atentos a cambios en las condiciones de financiamiento en el corto, mediano y largo plazo porque los factores pueden tener efecto directo e indirecto en los planes estratégicos.

También afirmó que la inteligencia artificial, digitalización, transición energética estarán más presentes que nunca en los próximos años y que hay que estar preparado para riesgos emergentes.

¿Cuáles son las preocupaciones de empresas mexicanas?

Los especialistas fueron cuestionados sobre cuáles deberían ser las preocupaciones de las emrpesas mexicanas ante este panorama.

Alfredo Calvo respondió que esto depende del perfil de la empresa. “Una empresa que comercialice con EU estará interesada en los aranceles, el tipo de cambio, cómo va la relación comercial y cómo van las tasas de interés para financiarse”, ejemplificó.

Agregó que las empresas que sean locales, cuyos insumos sean fabricados en México, tal vez tienen menos impacto de un factor como el tipo de cambio.

“Pero no son excluyentes todas estas variables, yo que tal vez una no te puede afectar de manera directa, pero sí es importante siempre monitorearlas”, aseguró el especualista de Sura.

Los especialistas de Sura concluyeron con un mensaje claro: es momento de buscar oportunidades, contar con una estrategia de inversión, encontrar mejores oportunidades y asesorarse por especialistas, con atención personalizada.