CNTE: acuerdos tardíos y una chequera en pausa

Después de más de un año de conflicto, bloqueos, plantones y amenazas de boicotear el Mundial, finalmente el gobierno federal y la Sección 22 de la CNTE lograron avanzar en una agenda que, en buena medida, contiene demandas que ya estaban sobre la mesa desde hace meses, pero que, ya sea por la falta de oficio político o de recursos, simplemente hizo que la tensión se hiciera presente en la Ciudad de México previo a cada partido que se realizó, con un despliegue de seguridad pocas veces visto.

Mario Delgado (Ilustración de Lorena Martínez)

Contra todo pronóstico, la Sección 22, encabezada por Araceli Pérez, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, acompañada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, mientras la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, participó en la mesa de negociación junto con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Los acuerdos anunciados implican compromisos presupuestales relevantes y que habrá que ver si estarán incluidos en el próximo paquete económico que se entrega en septiembre próximo, porque el ejercicio de los recursos, la austeridad y el freno de contrataciones han hecho en los últimos dos años que en el magisterio en general se viva una inconformidad creciente, en donde igual SNTE y CNTE comparten la molestia.

Por un lado, si bien se siguen impulsado los programas de becas entre los estudiantes, el verdadero problema sigue siendo la regularización de horas, recategorizaciones y la falta de plazas en educación básica y en educación media superior, estas últimas hasta ahora excluidas de esta negociación, por lo que no se descarta que el conflicto siga.

Por ello, si bien se llegaron a los acuerdos y promesas, lo relevante será ver que sean realmente incluidos, que tengan el llamado “techo presupuestario”, para incorporar las plazas y prestaciones de manera permanente a la nómina educativa.

Una plaza nueva no se paga una sola vez; implica salario, prestaciones, seguridad social y eventualmente pensión. Lo mismo ocurre con las recategorizaciones y la regularización de horas, y la compactación de plazas acordados desde el sexenio pasado y que sólo se cumplen para los amigos de los funcionarios. Por eso, la Secretaría de Hacienda tendrá que acompañar estos acuerdos con una estimación de impacto presupuestario multianual.

La entrega de mobiliario y equipo de cómputo a más de 23 mil escuelas también tiene una dimensión financiera importante, aunque distinta: es gasto de inversión que puede presupuestarse, mientras que las obligaciones laborales son gasto permanente. Y resolver el suministro eléctrico de las escuelas mediante una mesa con la CFE abre otro frente de recursos y coordinación institucional, trabajar en distintos estados del país sin aire acondicionado simplemente es imposible con temperaturas de más de 40 grados.

Ahora, los ojos están puestos nuevamente en la operación que realice la SEP de Mario Delgado y Gobernación de Rosa Icela Rodríguez, para resolver y que el conflicto no regrese ni escale a otros niveles; la planeación y la ejecución de los acuerdos será clave, la factura presupuestal apenas comienza a contabilizarse, ojalá se resuelva.

IA en México: el costo de no prepararse

La discusión sobre Inteligencia Artificial en México no debería centrarse únicamente en cuántos empleos podría sustituir, sino en cuántos trabajadores y empresas estarán preparados para aprovecharla y ahí, están los datos del Banco Mundial para revisarlos y tomar acciones.

El Banco Mundial advierte que 4.5 por ciento de los empleos en países de ingresos bajos y medios están en riesgo por la IA, frente a 14.2 por ciento en economías desarrolladas. Pero hay otro dato más importante: 16.2 por ciento de los empleos en países en desarrollo podrían elevar significativamente su productividad gracias a esta tecnología.

En el caso de nuestro país, el reporte es claro, la menor exposición a la sustitución laboral no significa necesariamente una ventaja; puede reflejar una menor adopción tecnológica y, por tanto, menor productividad.

Marath Bolaños (Ilustración de Lorena Martínez)

Es un tema en donde no debe aplazarse el análisis de los escenarios a seguir, y en donde la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Marath Bolaños, y la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado, tienen responsabilidades distintas pero complementarias: impulsar adopción tecnológica, capacitación laboral y formación de nuevas habilidades.

También corresponde a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino, construir capacidades digitales dentro del gobierno y establecer reglas para una adopción responsable de IA en el sector público, y no sólo estar buscando innovaciones que afectan a empresas.

Por ello, la CEPAL plantea algo fundamental: antes de escalar proyectos de IA deben existir datos confiables, gobernanza, seguridad, privacidad, transparencia y talento especializado, y en varios de esos temas México nada más está atrasado, por lo que el riesgo, entonces, no es únicamente perder empleos, sino oportunidades frente a países que sí estén preparados, ojalá revisen el reporte a conciencia.

El clima de Tijuana

Pese a todo el ambiente de incertidumbre y golpeteo político, las inversiones siguen llegando a Tijuana, por lo pronto, Alliance Air Products, dirigida por Luis Plascencia, inauguró sus nuevas instalaciones en esa ciudad, con una inversión de alrededor de 129 millones de dólares.

Marina Del Pilar (Ilustración de Lorena Martínez)

La empresa es fabricante de equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración para centros de datos y otras industrias que requieren climatización de alta capacidad y optó por mantener y crecer las inversiones en el estado gobernado por Marina del Pilar Ávila, quien estuvo presente en el encuentro.

En 2023 fue adquirida por la japonesa Daikin, la cual desde 2024 ha destinado aproximadamente 270.2 millones de dólares a la ampliación de sus operaciones en Tijuana, contando actualmente con cuatro instalaciones en la ciudad fronteriza, además de que la plantilla laboral pasó de 800 empleados a 3,347 al cierre del primer semestre de 2026 y espera llegar a los 8 mil en 2029.

Por si fuera poco, Alliance Air Products fue la primera empresa -tiene el folio 001- en participar en el programa de la Ventanilla Nacional Digital de Inversiones (VNDI) del Gobierno Federal, implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum, una herramienta que busca facilitar la coordinación de los trámites necesarios para desarrollar proyectos de inversión. Una buena noticia también en temas administrativos, ya que indica que la Ventanilla Digital sí funciona.

Regresa Septién al sector financiero

Carlos Septién (Ilustración de Lorena Martínez)

El regreso de Carlos Septién Michel al sistema financiero marca una nueva etapa para Trafalgar, grupo que preside Porfirio Sánchez Talavera.

Con más de 45 años de trayectoria y experiencia en instituciones como Banco Azteca, Autofin y Kapital, Septién llega como director general del grupo para acelerar su consolidación.

El fichaje es importante, ya que se da en un momento en que Trafalgar busca integrar la Sofipo y Casa de Bolsa en una plataforma financiera para Pymes, emprendedores e inversionistas; por lo pronto, la Sofipo recibió una aportación de hasta 195 millones de pesos durante el segundo trimestre.

Septién tendrá ahora el reto de convertir ese capital y experiencia en crecimiento, institucionalización y una oferta integral capaz de competir en un sistema financiero cada vez más especializado, en el que ha operado durante años, welcome nuevamente.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.