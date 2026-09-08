Pemex advierte que controles a precios de combustibles pueden afectar sus resultados

El gobierno federal y los gasolineros acordaron mantener el precio de la gasolina y el diésel por otros seis meses.

Petróleos Mexicanos (Pemex) advirtió que los controles y otras medidas gubernamentales para contener los precios de los combustibles podrían afectar sus márgenes, resultados financieros y flujo de efectivo, debido a que limitarían su capacidad para trasladar al consumidor los incrementos en sus costos.

En su reporte 6K correspondiente al segundo trimestre de 2026, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la petrolera incluyó las políticas de control de precios del gobierno mexicano entre los factores de riesgo relacionados con su operación.

Pemex recordó que el gobierno ha impuesto en distintos momentos controles u otras medidas sobre los precios del gas natural, gas LP, gasolina, diésel, combustóleo y otros productos.

Como consecuencia, la empresa reconoció que podría enfrentar dificultades para trasladar completamente los incrementos en costos o precios de mercado a sus clientes nacionales, situación que podría tener un efecto adverso sobre sus márgenes, resultados operativos y flujos de efectivo.

La petrolera hizo referencia específicamente a la estrategia implementada para contener el precio de la gasolina regular.

El acuerdo regulador de precios de combustibles

Pemex señaló que, aunque desde 2017 comenzó la eliminación gradual de los controles sobre los precios de las gasolinas y el diésel, el 27 de febrero de 2025 el gobierno mexicano y diversos empresarios gasolineros alcanzaron un acuerdo para establecer un precio máximo de 24 pesos por litro para la gasolina regular, mecanismo que fue renovado el 11 de marzo de 2026.

“Los efectos de ese acuerdo, así como cualquier acuerdo similar u otras acciones gubernamentales que afecten los precios internos de los combustibles, podrían afectar adversamente nuestros resultados operativos”, señaló Pemex en el documento.

Además, la empresa advirtió que no tiene control sobre las políticas de precios y energéticas del gobierno mexicano y reconoció la posibilidad de que en el futuro se establezcan controles de precios por tiempo indefinido u otras medidas para influir sobre el costo de los combustibles.

De concretarse este escenario, Pemex señaló que podría limitarse su capacidad para ajustar los precios en respuesta a cambios en sus costos, las condiciones del mercado o las cotizaciones internacionales, con posibles afectaciones sobre su negocio, situación financiera, resultados operativos y flujos de efectivo.

El señalamiento resulta relevante debido a que el gobierno federal ha utilizado acuerdos con empresarios gasolineros y otros participantes del mercado como una herramienta para contener el impacto de las fluctuaciones internacionales de los combustibles sobre los consumidores mexicanos.