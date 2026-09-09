Preventa de iPhone Duo en México: ¿Cuándo inicia y cuánto costará el teléfono plegable de Apple?

Al desplegarse, el iPhone Duo ofrece la pantalla más grande jamás vista en un iPhone, afirmó. (Foto: Apple)

Apple Inc. presentó este miércoles su primer teléfono inteligente plegable durante un evento de gran alcance, apostando a que una nueva categoría puede impulsar el crecimiento de su línea de productos más vendida.

El dispositivo, llamado iPhone Duo, superará a los modelos plegables de la competencia, que el director ejecutivo John Ternus comparó con dos teléfonos pegados.

Al desplegarse, el iPhone Duo ofrece la pantalla más grande jamás vista en un iPhone, afirmó. Además, es compatible con el Apple Pencil del iPad.

Con esta expansión de productos, Apple busca demostrar su capacidad para perfeccionar una categoría liderada por Samsung Electronics Co. y otros fabricantes de smartphones.

¿Qué se sabe sobre el iPhone 18?

Apple presentó este miércoles los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, los cuales estarán disponibles en tres nuevos colores y tendrán una cámara con apertura variable.

Los dispositivos incorporan el chip A20 y ofrecen la mayor duración de batería en la historia del iPhone, según anunció la compañía el miércoles durante una transmisión de video en directo desde su sede en Cupertino, California.

“Hemos logrado avances enormes en las áreas más importantes”, declaró el director ejecutivo John Ternus durante la presentación. Esto incluye la inteligencia artificial, el rendimiento, la duración de la batería y las funciones de la cámara, añadió.

Apple Event Apple Inc.

El dispositivo también está disponible en un nuevo color burdeos, además de negro, plateado y un tono azulado que recuerda al hielo. Y una cámara de vapor de última generación ayuda a controlar el calor.

Las personas interesadas podrán preordenarlo a partir de este sábado y estará disponible hasta el 18 de septiembre.

Durante el evento también se presentaron otros productos nuevos, incluidos los nuevos Apple Watch y los AirPods 5 de gama más baja.

Apple presenta iPhone Duo, su teléfono plegable

Durante el evento, se presentó el iPhone Duo, el esperado teléfono plegable de Apple.

El primer teléfono plegable de Apple cuenta con dos paneles de pantalla y uno más en la parte frontal del dispositivo.

Se trata del iPhone más delgado que ha fabricado, según Apple. Estará disponible en octubre.

El Duo está diseñado para ofrecer una mayor robustez, con una menor curvatura en el centro de la pantalla al desplegarse. La interfaz de software también busca aprovechar al máximo este diseño.

¿Cuánto costará el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en México?

En nuestro país, la preventa arrancará esta misma semana, el próximo sábado 12 de septiembre a las 6 de la mañana. Los teléfonos empezarán a distribuirse el viernes 18 de septiembre.

Los precios del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max son los siguientes:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

¿Cuánto costará el iPhone Duo en México?

Este nuevo modelo de iPhone dilatará más tiempo en llegar al mercado. La preventa para México inicia el viernes 16 de octubre y los primeros teléfonos serán distribuidos una semana después, el 23 de octubre.

Rompe varios cochinitos porque el precio de arranque del iPhone Duo es de al menos 47,999 pesos.

Con información de AP y Bloomberg