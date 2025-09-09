Apple presenta los nuevos iPhone 17 Air EN VIVO: Sigue todas las novedades minuto a minuto

La ‘nueva estrella’ de Apple se presenta este martes 9 de septiembre. Se trata del nuevo iPhone 17 Air, que se caracteriza por tener un rediseño, algo en lo que no se había trabajado por años.

Según Bloomberg, el nuevo iPhone de Apple tendrá un marco más delgado, con pantalla de 6.6 pulgadas. Pero no todo será positivo, las desventajas del iPhone 17 Air serán:

Menor duración de la batería.

Solo tendrá una cámara trasera

Su precio será poco conveniente para los consumidores: más caro que el iPhone 17 y apenas un par de cientos de dólares más barato que el iPhone 17 Pro, que es muy superior en rendimiento, cámaras y tecnología de pantalla.

Sigue el minuto a minuto de la presentación del iPhone 17 Air para que conozcas sus características a detalle, su costo y cuándo estará disponible en el mercado.

¿Cuándo sale el iPhone 17 Air?

Al iniciar la presentación del dispositivo, se insiste en el diseño y la funcionalidad, ya que Tim Cook, director ejecutivo de Apple, dio un mensaje donde habló de la importancia del diseño, como una parte esencial, desde los AirPods hasta el Apple Watch.

El primer producto Apple que se presentó fue relacionado con el audio. Los AirPods Pro 3 ahora podrán traducir idiomas.

Se detalló que gracias a la tecnología Apple Intelligence, los AirPods podrán traducir idiomas en tiempo real.

Además, sumaron un sensor de frecuencia cardiaca y ayudarán a registrar entrenamientos con la app Fitness. Otra característica de los audífonos de ‘la manzanita’ es la cancelación de ruido, que será cuatro veces más potente que los AirPods Pro originales.