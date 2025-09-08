¿Apple podrá mantener liderazgo?

Apple presentará este martes su nueva línea de iPhones, relojes y AirPods en su evento anual más importante. La compañía que dirige Tim Cook apuesta al diseño y al hardware en un contexto dominado por la inteligencia artificial, donde se ha rezagado frente a competidores como Samsung o Google. El iPhone 17 Air será el más delgado de la historia, aunque con sacrificios en batería y sin tarjeta SIM, mientras que los modelos Pro y Pro Max llegarán con mejoras en cámaras y autonomía. El iPhone sigue siendo el núcleo del ecosistema de Apple, que también se reforzará con el Apple Watch Ultra 3, Series 11 y los AirPods Pro 3 con traducción en tiempo real. Aunque la IA marca tendencia, Apple confía en diseño, calidad y experiencia integrada para sostener su liderazgo.

El evento de este 9 de septiembre no solo busca renovar el interés en el iPhone, sino también fortalecer este ecosistema en un momento en que los dispositivos impulsados por IA amenazan con transformar la industria.

Sindicatos mexicanos, 97% sin rendir cuentas

Alejandro Martínez Araiza, líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), sostiene que la agrupación que encabeza se distingue por ser ‘cercana, transparente y democrática’, por lo que rechaza entregar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) información sobre el patrimonio sindical del organismo que aglutina a 25 mil obreros del país.

Durante la reciente comida de ‘Los 300 Líderes más Influyentes de México’, Martínez Araiza comentó a los asistentes que 97 por ciento de los sindicatos del país no informa a las autoridades sobre su patrimonio y defendió que ya dio a conocer a sus agremiados los datos, por lo que publicarlos en la plataforma oficial pondría en riesgo a los delegados, esto aunque la Ley Federal del Trabajo obliga a los sindicatos a transparentar sus finanzas.

Su postura desató críticas de disidentes del SNAC, quienes lo acusan de violar la ley y exigen sanciones. Los trabajadores calculan que el patrimonio del SNAC es de alrededor de 500 millones de pesos, debido a que este organismo representa a trabajadores de empresas tan grandes como Alpura, Sabritas, El Globo, Sigma, Coronado, Bimbo, Ricolino y Pepsico, entre otras.

Escuelas ‘sobre ruedas’

La Fundación Traxión, dirigida por Alejandra Méndez, impulsa el programa ‘En Ruta por la Educación’, que ofrece aulas móviles con computadoras e internet para que jóvenes y adultos concluyan la primaria o secundaria. Con la iniciativa Ruta 20, el proyecto llega ahora a 16 localidades de Mérida y Valladolid. En total ha recorrido 11 estados y más de 200 comunidades, además de vincular la capacitación con la Secretaría de Economía y Trabajo de Yucatán para facilitar empleos.

Prevención temprana

En México, adultos mayores pueden enfrentar simultáneamente hasta tres enfermedades silenciosas de los sistemas musculoesquelético, cardiovascular y metabólico, según el Estudio de Longevidad de Koltin, la firma que ofrece cobertura de salud privada para este sector de la población.

La empresa, dirigida por Eduardo Ortiz Reynaga, advirtió la urgencia de impulsar prevención y detección temprana, ya que estas condiciones ponen en riesgo la salud y la estabilidad financiera.