LitioMx recibirá su mayor presupuesto desde su creación para 2027... aunque no extrae nada

Litio para México (LitioMx), empresa creada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibiría 15 millones 534 mil 224 pesos durante 2027, lo que representaría un incremento de 7.7 por ciento en términos reales y la mayor asignación presupuestaria desde su creación, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

Entre 2024 y 2027, LitioMx acumularía un presupuesto de 52 millones 179 mil 562 pesos, pese a que, hasta ahora, sus actividades se han concentrado en tareas administrativas.

De acuerdo con la estrategia programática de la Secretaría de Energía (Sener), la misión de Litio para México es crear e implementar las normas, programas, proyectos, procesos, acciones y cadenas de valor que permitan la eficaz y eficiente administración del litio existente en el país, “para que genere beneficios para la nación y por ende de los mexicanos”, se puede leer en el Paquete Económico 2027.

Por lo tanto, para el ejercicio fiscal 2027, el Gobierno federal buscará consolidar las capacidades institucionales para la planeación y el desarrollo de la cadena de valor del litio, a través de la generación e integración de información geológica, geoquímica y técnica especializada, el fortalecimiento del Sistema de Información Integral del Litio, la elaboración de estudios estratégicos, la coordinación interinstitucional y el impulso a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos, publicado por la Sener a principios de esta semana, ya se cuenta con un proyecto para la extracción comercial de litio de salmueras, cuya primera inversión está prevista para 2028 y el inicio de operaciones hasta 2030.

En septiembre de 2022, Pablo Daniel Taddei Arriola tomó protesta como director general de Litio para México y en julio del presente año publicó el Programa Institucional de Litio para México 2026-2030.

En el documento, LitioMx reconoció que México todavía enfrenta importantes desafíos para llevar el mineral a una etapa de explotación comercial, debido a que se requieren tecnologías probadas para extraer de manera eficiente el litio contenido en arcillas y salmueras geotérmicas y petroleras.

El organismo señaló que el país cuenta con alrededor de 1.7 millones de toneladas de litio identificadas en depósitos de arcilla en el norte del territorio, aunque todavía se necesita mayor investigación tecnológica para determinar su viabilidad comercial y atraer las inversiones necesarias para explotarlas a escala industrial.

El documento reconoce que los proyectos relacionados con el litio requieren largos periodos de maduración, ya que las etapas de prospección, exploración, investigación tecnológica y construcción de infraestructura pueden tardar varios años antes de generar resultados concretos en materia de producción e industrialización.

Actualmente, LitioMx asegura haber avanzado en la prospección y exploración de yacimientos, particularmente en Sonora, y prevé implementar en los próximos años tecnologías experimentales como la extracción directa de litio (DLE).

En su Programa Institucional 2026-2030, LitioMx reconoce que es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Energía (Sener) y sin ingresos propios, por lo que sus actividades y proyectos dependen de los recursos que le sean aprobados cada año a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).