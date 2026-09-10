Producción y exportación de vehículos pesados se duplican en agosto

La fabricación de vehículos pesados creció más de 100 por ciento en lo que va del año.

Durante agosto, la fabricación de vehículos pesados en México alcanzó las 16 mil 389 unidades, lo que representó un incremento de 100.2 por ciento anual.

“En agosto la producción se movió de manera significativa, esto de manera que inclusive hicimos un poco más del doble de unidades producidas. Llegamos en su totalidad a 16 mil 389 unidades, que representa el doble en incremento a 2025, cuando tuvimos 8 mil 187 unidades”, afirmó Rogelio Arzate, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, las 13 empresas que conforman este registro reportaron que su producción llegó a 101 mil 940 unidades, cifra que significó un avance anual de 2.65 por ciento, frente a lo fabricado en el periodo enero-agosto del año anterior.

“Hemos logrado revertir la tendencia y el número negativo comparando los meses de 2026 contra los de 2025 (...) El reflejo de la producción está indicado por la demanda que estamos teniendo tanto en mercados como Estados Unidos como en otros países donde tenemos exportaciones”, dijo Arzate.

Por tipo de vehículo, la industria destinó la mayor parte de su capacidad al segmento de Carga, el cual concentró el 97.6 por ciento del volumen total fabricado de enero a agosto con 99 mil 526 unidades.

El 2.4 por ciento restante correspondió al ensamble de autobuses para Pasajeros , que sumó 2 mil 414 unidades en el periodo de referencia. Entre las marcas fabricantes, Freightliner lideró la producción nacional acumulada con 63 mil 604 unidades (+10.5 por ciento), seguida por International con 26 mil 939 unidades (+1.1 por ciento) y Kenworth con 7 mil 305 unidades, pese a registrar esta última una contracción de 31.0 por ciento.

En materia de comercio exterior , las exportaciones de la industria mostraron un repunte paralelo en el octavo mes del año al comercializarse en el extranjero 14 mil 310 vehículos pesados, lo que equivale a un salto de 116.7 por ciento anual. Con este resultado, el acumulado de envíos al exterior entre enero y agosto ascendió a 85 mil 687 vehículos, un alza de 3.71 por ciento.

“En agosto mandamos unidades a 11 países y en el acumulado del año hemos mandado unidades a alrededor de 15 países. Estados Unidos tuvo una variación en agosto, ha incrementado la demanda de nuestras unidades, con 9 mil 374 unidades, es decir un crecimiento de 11.1 por ciento frente a las 8 mil 437 unidades”, dijo Alzate.

El mercado norteamericano se consolidó como el principal motor de la demanda internacional para las plantas establecidas en el país, toda vez que Estados Unidos absorbió el 92.5 por ciento del total de las exportaciones mexicanas en los primeros ocho meses con 79 mil 261 unidades.

El 7.5 por ciento restante de los envíos al exterior se distribuyó entre Canadá con 4.4 por ciento, Colombia con 2 por ciento y el resto de los mercados internacionales con 1.1 por ciento. La firma Freightliner encabezó las exportaciones totales del sector al sumar 61 mil 162 unidades enviadas al extranjero en lo que va del año.

“Lo que sucede en Estados Unidos es que está existiendo una compra en avanzada por el cambio de tecnología, esto ha generado que nuestros clientes en Estados Unidos estén volteando de nuevo a ver a México, independientemente de los aranceles”, detalló.

(El Financiero)

Ventas de autos registran séptima tasa anual negativa

A contrapelo, la venta al menudeo de vehículos pesados en México registró en agosto su séptima tasa anual negativa en lo que va del año, con un total de 3 mil 194 unidades comercializadas, para una disminución de 4.83 por ciento (162 vehículos menos) en comparación con el mismo mes de 2025, de acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

A pesar del retroceso anual, el volumen comercializado reflejó una ligera recuperación mensual de 5 por ciento respecto a julio anterior, lo que significó un incremento de 151 unidades.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la comercialización al menudeo alcanzó las 22 mil 309 unidades, lo que equivale a una caída de 18.24 por ciento en contraste con las 27 mil 286 unidades vendidas en el mismo periodo del año pasado.

Las cifras de la AMDA revelan además que la venta acumulada entre enero y agosto se ubicó 21.3 por ciento por debajo de los niveles observados en el periodo equivalente prepandemia de 2019.

Con estos resultados, el organismo proyecta un cierre anualizado estimado de 36 mil 674 unidades para todo 2026, lo que significaría un ajuste a la baja de 4.3 por ciento frente a 2025.