Nuevo récord en exportaciones a EU en julio; México gana terreno en el mercado estadounidense

México rompió la barrera histórica de las ventas hacia Estados Unidos al registrar exportaciones por 60 mil 500 millones de dólares (mdd) durante julio. Este dinamismo representó un crecimiento anual del 33 por ciento y permitió al país ganar una participación de mercado del 18.2 por ciento en las importaciones totales del mercado estadounidense.

Es la primera ocasión desde que se tiene registro en que las exportaciones mexicanas superan la cifra de los 60 mil mdd en un solo mes, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de EU.

Con este resultado, la plataforma exportadora nacional amplió la brecha frente a sus competidores más cercanos en el mercado estadounidense. Canadá se ubicó en la segunda posición al abastecer el 10.1 por ciento de las compras de EU en julio, seguido por China con un 8.1 por ciento y Vietnam en cuarto sitio con un 7.9 por ciento del total.

El intercambio reflejó un dinamismo bidireccional, ya que México también se posicionó en julio como el destino primordial de las exportaciones estadounidenses .

Los envíos de mercancías desde la potencia del norte hacia suelo mexicano alcanzaron 34 mil 200 mdd en julio, un incremento anualizado del 18 por ciento. Con ello, México captó el 17.3 por ciento de las ventas globales de EU, superando a socios clave como Canadá, que registró el 14.9 por ciento, y Países Bajos, con 4.9 por ciento.

Este monto catapultó a la nación como el socio comercial más relevante de EU en el mes, aunque paralelamente generó el mayor déficit comercial para la economía estadounidense, superando a economías como Vietnam, Taiwán y China.

Al revisar el acumulado del periodo enero-julio, las exportaciones mexicanas hacia la economía estadounidense totalizaron una cifra récord de 358 mil 700 mdd, lo que significó un aumento del 16 por ciento respecto al mismo ciclo del año previo. Esta inercia positiva mantuvo a México de forma firme como el principal proveedor de bienes para la mayor economía del mundo, ostentando una cuota acumulada del 17.3 por ciento, por encima del 11.2 por ciento registrado por Canadá y del 7.8 por ciento de Taiwán.

El déficit de EU con México se ubicó en 129 mil 900 millones de dólares, situando al país en la segunda posición de mayor desbalance comercial.

(El Financiero)

La lupa en el T-MEC

Janneth Quiroz, economista en jefe de Monex, advirtió que el creciente superávit comercial de México frente a EU será uno de los principales puntos de discusión durante la revisión del T-MEC , aunque consideró que el saldo por sí solo no significa que la economía estadounidense esté perdiendo frente a México .

Explicó que una parte importante de las exportaciones mexicanas incorpora insumos, maquinaria, tecnología y componentes estadounidenses, por lo que sustituir la producción mexicana no necesariamente implicaría que esos bienes se fabriquen nuevamente en EU, sino que podría significar el traslado de cadenas productiva s completas hacia otras regiones, con mayores costos para las propias empresas estadounidenses.

“México deberá defender durante la revisión del acuerdo una visión de América del Norte como una sola cadena productiva y no como una relación comercial en la que únicamente se comparen las exportaciones de cada país”, agregó.

Arturo Espinosa, economista y estratega de inversiones, consideró que el récord exportador confirma el fortalecimiento de México en el mercado estadounidense , pero también revela que la historia del nearshoring es más compleja de lo que suele plantearse.

El especialista señaló que, aunque México ha ganado participación en las importaciones estadounidenses desde el inicio de la guerra comercial con China , una parte importante de la producción que salió de ese país terminó trasladándose hacia otras economías asiáticas, entre ellas Vietnam, Taiwán, Corea del Sur, Malasia y Tailandia.