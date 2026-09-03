SAT seguirá el rastro de cada litro de gasolina: Así combatirá el huachicol fiscal en 2027

La presidenta Sheinbaum detalló su plan para el combate al huachicol fiscal en 2027.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) le ‘echará la mano’ a la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate al huachicol fiscal en 2027.

La mandataria adelantó que el SAT ya trabaja en controles para dar trazabilidad al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de combustibles desde la importación hasta la venta en las gasolineras.

“Por ejemplo, el IEPS que se paga a la hora de la importación, que tenga trazabilidad a la hora de la importación y hasta la venta en la gasolinera”, adelantó Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ de este jueves.

Dicho plan forma parte de su propuesta en el Paquete Económico 2027 para combatir tanto la evasión fiscal como el huachicol.

¿Cómo es el plan de Sheinbaum para que el SAT ayude en el combate al huachicol?

La presidenta Sheinbaum aseguró que el SAT va a colaborar en eliminar el huachicol, que tiene cada vez menos casos, pero es un delito que aún ocurre.

“No puede ser de inmediato porque tiene que adaptarse el SAT, pero les adelanto que es una de las propuestas”, agregó la mandataria.

Sheinbaum aclaró que no se trata de un nuevo impuesto debido a que el IEPS ya existe, sino que es una forma más de combatir la evasión fiscal.

“Hay otros temas que tienen que ver con garantizar que quien no pague impuestos, sí los pague”, puntualizó.

Decomisan 800 mil litros de hidrocarburo tras un cateo en Puebla

Como parte del combate al huachicol, autoridades federales decomisaron 800 mil litros de hidrocarburo durante el cateo en un inmueble de Huejotzingo, Puebla, como parte de una investigación por posibles delitos de delincuencia organizada vinculados con el mercado ilícito de combustibles.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que la operación fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Marina y del propio Ministerio Público, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El cateo derivó en trabajos de investigación que, según las autoridades, permitieron identificar presuntas actividades ilícitas relacionadas con almacenamiento y manejo de hidrocarburos en un inmueble utilizado por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles.

Durante la diligencia fueron incautados tres tractocamiones con sus respectivos tanques de almacenamiento abastecidos con producto líquido, así como equipos de cómputo y documentación.

La FGR detalló que uno de los vehículos, de color verde, tenía acoplado un tanque con capacidad aproximada de 20 mil litros, mientras que un tractocamión blanco llevaba uno de unos 39 mil 500 litros y otro vehículo, también blanco, estaba unido a un depósito de alrededor de 20 mil litros.

*Con información de EFE