Huachicol fiscal llegaba a gasolineras mexicanas donde cargaban transportistas y ganaderos

El combustible presuntamente de contrabando terminaba en estaciones donde cargaban diésel transportistas, ganaderos e instituciones de la región.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el combustible cruzaba desde Texas por ferrocarril —con embarques que salían de la refinería filial de Pemex en Deer Park— y entraba declarado a la baja.

Cada carrotanque reportaba alrededor de diez mil litros ante la aduana cuando en realidad transportaba más de cien mil. Multiplíquese por al menos 163 vehículos y se visualiza un daño al fisco que la propia autoridad calcula en más de cuatro mil millones de pesos en apenas seis meses, declarando cerca del 10% del volumen real.

La consignataria de esa importación fue Ingemar —una de las once empresas que, según la FGR, integraban la red, y de la que Ernesto Ruffo Appel era socio fundador; hoy está recluido en el Altiplano—.

El combustible libraba la aduana con la complicidad de un despacho, Servicios Aduanales JR, cuyo titular ya está preso; después Crismon Hidrocarburos y Derivados lo dispersaba hacia gasolineras y montaba la triangulación fiscal —facturas que amparaban operaciones que nunca ocurrieron, el esquema que el SAT cataloga como EFOS— para darle apariencia de licitud. Súmese la alteración de controles volumétricos y sociedades que operaban sin permisos vigentes de la Comisión Nacional de Energía.

La red investigada por la FGR distribuía el combustible en 33 gasolineras de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Al final del camino se encuentran las gasolineras Punto +, propiedad de Grupo FAZA, 33 estaciones repartidas en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, constituido por Gerardo Antonio Faccuseh, padre e hijo.

A ese grupo —según el expediente— Crismon le facturó 130 comprobantes por 89 millones de pesos en un solo ejercicio.

Y por esas mismas gasolineras pasaba buena parte de la Laguna: transportistas, ganaderos y algunas instituciones cargaban ahí su diésel.

Ambos accionistas están vinculados a proceso —operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y variación de controles volumétricos, en la carpeta FED/FEMDO/UEIORPIFAM COAH/0000765/2024—; el padre, al parecer, lo enfrenta en libertad.

El estado que encabeza al país en aseguramientos de hidrocarburos, donde operan las estaciones señaladas y donde ese combustible terminó en tanques de todos los días, no ha producido una sola declaración sobre el caso.