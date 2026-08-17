Huachicol fiscal llegaba a gasolineras mexicanas donde cargaban transportistas y ganaderos

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el combustible cruzaba desde Texas por ferrocarril —con embarques que salían de la refinería filial de Pemex en Deer Park— y entraba declarado a la baja.
Cada carrotanque reportaba alrededor de diez mil litros ante la aduana cuando en realidad transportaba más de cien mil. Multiplíquese por al menos 163 vehículos y se visualiza un daño al fisco que la propia autoridad calcula en más de cuatro mil millones de pesos en apenas seis meses, declarando cerca del 10% del volumen real.
La consignataria de esa importación fue Ingemar —una de las once empresas que, según la FGR, integraban la red, y de la que Ernesto Ruffo Appel era socio fundador; hoy está recluido en el Altiplano—.
El combustible libraba la aduana con la complicidad de un despacho, Servicios Aduanales JR, cuyo titular ya está preso; después Crismon Hidrocarburos y Derivados lo dispersaba hacia gasolineras y montaba la triangulación fiscal —facturas que amparaban operaciones que nunca ocurrieron, el esquema que el SAT cataloga como EFOS— para darle apariencia de licitud. Súmese la alteración de controles volumétricos y sociedades que operaban sin permisos vigentes de la Comisión Nacional de Energía.
Al final del camino se encuentran las gasolineras Punto +, propiedad de Grupo FAZA, 33 estaciones repartidas en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, constituido por Gerardo Antonio Faccuseh, padre e hijo.
A ese grupo —según el expediente— Crismon le facturó 130 comprobantes por 89 millones de pesos en un solo ejercicio.
Y por esas mismas gasolineras pasaba buena parte de la Laguna: transportistas, ganaderos y algunas instituciones cargaban ahí su diésel.
Ambos accionistas están vinculados a proceso —operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y variación de controles volumétricos, en la carpeta FED/FEMDO/UEIORPIFAM COAH/0000765/2024—; el padre, al parecer, lo enfrenta en libertad.
El estado que encabeza al país en aseguramientos de hidrocarburos, donde operan las estaciones señaladas y donde ese combustible terminó en tanques de todos los días, no ha producido una sola declaración sobre el caso.