Encuentran almacén de ‘oro negro’ en Nuevo León: Aseguran 2.3 millones de litros de huachicol

En el sitio, agentes de la Policía Federal Ministerial localizaron una infraestructura de almacenamiento que incluía miles de tambos. (FGR).

Un inmueble utilizado para almacenar más de 2.3 millones de litros de huachicol fue asegurado por la Fiscalía General de la República en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, como parte de una investigación por posibles delitos relacionados con hidrocarburos. El aseguramiento sería uno de los decomisos de mayor volumen registrados en la entidad.

El cateo fue autorizado por un juez federal y se realizó el pasado 22 de agosto. En el sitio, agentes de la Policía Federal Ministerial localizaron una infraestructura de almacenamiento que incluía miles de tambos, cientos de contenedores y vehículos equipados para el traslado de líquidos.

De acuerdo con la información oficial, fueron asegurados cerca de 2 millones 232 mil litros de una sustancia que será sometida a análisis pericial para determinar su composición y establecer si está relacionada con la investigación por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Además del líquido, las autoridades localizaron 3 mil 304 tambos, 270 cubitanques, cuatro camionetas con pipas, un tanque tipo cisterna y 11 tanques verticales, lo que revela la capacidad de almacenamiento y operación que tenía el inmueble intervenido.

En el lugar también fueron aseguradas dos cajas secas, ocho motobombas, equipos para medir líquidos, cuatro montacargas, cuatro vehículos tipo pipa, un remolque y diversos ferrotanques utilizados para el manejo de las sustancias.

El tamaño del aseguramiento coloca el caso entre los operativos de mayor volumen realizados recientemente en Nuevo León dentro de investigaciones relacionadas con el manejo ilegal de hidrocarburos. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha informado qué sustancia fue localizada ni ha establecido públicamente su procedencia.

Por ahora, el inmueble y todo lo asegurado quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal. Los resultados de los dictámenes periciales serán determinantes para establecer qué tipo de líquido almacenaba el sitio y si existe relación con actividades ilegales vinculadas al mercado de combustibles.

La investigación permanece abierta y la Fiscalía busca determinar quién operaba el inmueble y bajo qué condiciones se concentró una cantidad superior a los dos millones de litros. Hasta que concluyan los análisis, la naturaleza de la sustancia y la posible responsabilidad de los involucrados siguen bajo investigación.