Manuel ‘N’, ligado a huachicol fiscal, envía otra carta a Sheinbaum: ‘La verdad saldrá a la luz’, advierte

Manuel Farías acusó que la Secretaría de Marina no ha entregado pruebas sobre huachicol fiscal por ser 'asunto de seguridad nacional'.

Manuel ‘N’, relacionado con el caso de huachicol fiscal, envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la cual advirtió que “la verdad pronto saldrá a la luz”.

En el documento, Manuel ‘N’ hizo un nuevo llamado a que la presidenta Sheinbaum intervenga y exija a la Secretaría de Marina (Semar) a presentar las pruebas necesarias y requeridas por las autoridades.

“(Semar) sigue negando información solicitada como acto de investigación por medio de la Fiscalía General de la República y determinado por audiencia del juez de control”, dice la carta.

Manuel ‘N’ argumentó que dicha información fue requerida desde noviembre, pero la Marina la mantiene bajo reserva por ser un asunto “de seguridad nacional”

Manuel ‘N’ acusa negativas de Semar para aportar pruebas

El exintegrante de la Marina resaltó que con dichos documentos se demostrará su inocencia y quedarán expuestos los responsables del caso de huachicol fiscal.

Además, acusó que quieren utilizarlo como “chivo expiatorio” debido a que en las pruebas hay nombres de personas que actualmente ocupan una Secretaría de Estado, en el Senado y que incluso están en las filas de Morena “en busca de cargos públicos”.

Por último, Manuel ‘N’ llamó a la presidenta a que instruya a la Semar para cumplir con los ordenamientos judiciales y ministeriales en beneficio de él y de su hermano, Fernando ‘N’, el exalmirante también involucrado en huachicol fiscal.

¿Qué sabemos de las cartas que Manuel ‘N’ ha enviado a Sheinbaum?

Esta carta se suma a las anteriores enviadas por Manuel ‘N’ desde el penal del Altiplano a la presidenta Sheinbaum para pedirle que atienda su caso y donde también destacó su inocencia en la red de huachicol.

En la misiva anterior, el exintegrante de la Marina acusó que fue vinculado a proceso sin que existieran pruebas en su contra.

“He sido víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa un día antes de mi audiencia de vinculación donde se me exhibió como culpable de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos”, escribió en una cuarta carta enviada a Sheinbaum.

Manuel ‘N’ acusó que es víctima de una “vulneración” a su presunción de inocencia y a su derecho de tener una defensa adecuada.

Los hermanos Manuel ‘N’ y Fernando ‘N’ son sobrinos del extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, quien fue citado a declarar sobre el caso de huachicol fiscal.

Sin embargo, no se presentó a la última audiencia de Fernando ‘N’ debido a que la FGR no sabe con exactitud cuál es su domicilio y no lo ha notificado.