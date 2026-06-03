Manuel ‘N’, acusado de huachicol, reclama a FGR: ‘Por otros piden pruebas y a mí me acusan con un video’

El exvicealmirante Manuel Roberto ‘N’, procesado por presuntos delitos relacionados con una red de huachicol fiscal, intensificó sus críticas contra la Fiscalía General de la República (FGR) al sostener que las acusaciones en su contra carecen de sustento suficiente y que se le ha negado el acceso pleno a las pruebas que integran la investigación.

A través de cartas dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum y mediante los posicionamientos de su defensa, Farías Laguna ha insistido en que enfrenta un procedimiento marcado por irregularidades procesales, particularmente por la negativa de las autoridades a entregarle de manera íntegra la carpeta de investigación.

El caso se ha convertido en uno de los expedientes más relevantes relacionados con el combate al tráfico ilegal de combustibles en México, debido a que involucra a exmandos de la Secretaría de Marina señalados por la Fiscalía de participar en una presunta estructura dedicada al ingreso irregular de hidrocarburos al país.

Sin embargo, el exmando naval sostiene que la investigación en su contra fue construida sobre elementos que considera insuficientes o inconsistentes, una postura que ha reiterado en distintos momentos del proceso judicial.

¿Qué reclama Manuel ‘N’ a la FGR?

En una carta difundida en enero de 2026, afirmó que las autoridades buscan “fabricar” su culpabilidad y aseguró que la investigación se originó a partir de un video de YouTube cuya existencia cuestiona.

“Por otros piden pruebas y a mí me acusan con un video”, es el argumento que ha sostenido públicamente para denunciar lo que considera un trato desigual por parte de las autoridades encargadas de la investigación. De acuerdo con su versión, el expediente contiene información imprecisa que ha servido para mantenerlo privado de la libertad.

Defensa denuncia falta de acceso a pruebas

La estrategia jurídica del vicealmirante se ha centrado en denunciar presuntas violaciones al debido proceso. Su abogado, Epigmenio Mendieta, ha señalado que la FGR incumplió diversas resoluciones judiciales que ordenaban entregar la carpeta completa de investigación.

Según la defensa, algunos tomos relevantes del expediente no fueron entregados o contenían información testada, situación que habría dificultado preparar adecuadamente la respuesta legal a las imputaciones.

Incluso, una jueza federal ordenó reabrir la etapa de investigación complementaria y concedió tiempo adicional para que la defensa analizara la totalidad de las pruebas disponibles.

¿De qué acusan a Manuel ‘N’?

Las autoridades federales identifican al exvicealmirante Manuel Roberto ‘N’ como uno de los presuntos participantes en una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles, conocida públicamente como huachicol fiscal.

De acuerdo con información difundida por diversos medios, la investigación surgió tras el aseguramiento de cargamentos de combustible y derivó en pesquisas sobre presuntas operaciones de contrabando, delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.

Hasta mayo de 2026, Manuel ‘N’ mantenía su postura de que fue vinculado a proceso sin pruebas suficientes y continuaba solicitando la intervención de la Presidencia para revisar su expediente. Mientras tanto, la FGR sostiene las acusaciones dentro de un proceso penal que sigue en desarrollo.