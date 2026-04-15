¿Qué dice la carta del vicealmirante Roberto Farías Laguna a la presidenta Claudia Sheinbaum?

El vicealmirante Roberto Farías Laguna envió este miércoles 15 de abril una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que solicita su intervención a lo que considera violaciones a sus derechos durante el proceso penal que enfrenta por huachicol fiscal.

En la misiva, Farías Laguna señala que se encuentra vinculado a proceso y que permanece en prisión preventiva desde el 2 de septiembre de 2025, acusado de delitos de delincuencia organizada y de huachicol fiscal.

El vicealmirante afirma que se le ha vulnerado el debido proceso y su derecho a una defensa adecuada. También acusa que el 18 de diciembre de 2025 fue dado de baja de la Armada de México de manera arbitraria, lo que, afirma, dejó a su familia en situación vulnerable al perder ingresos y servicios médicos, afectando también el principio de presunción de inocencia.

“Dejé de percibir mis emolumentos y se me retiró el seguro médico a consecuencia de la baja ejecutada vulnerando la presunción de inocencia a la que la ley considera a toda persona en estas circunstancias”, escibe en la misiva.

Según el exfuncionario naval, esta negativa lo coloca en un estado de indefensión, ya que los datos solicitados son necesarios para sustentar su defensa.

Vicealmirante Roberto Farías Laguna pide a Sheinbaum que intervenga

En la carta, Farías Laguna pide a la presidenta Sheinbaum que intervenga para que la Secretaría de Marina proporcione la información solicitada a la Fiscalía, a fin de integrarla a la carpeta de investigación y esclarecer los hechos.

Además, señala que, tras más de siete meses privado de la libertad y con el plazo de la investigación complementaria prácticamente concluido, no se ha obtenido la información requerida, por lo que reitera su solicitud de apoyo para garantizar el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.

Explica que desde noviembre de 2025 ha solicitado, a través de la Fiscalía General de la República, diversos actos de investigación y acceso a información que considera clave para demostrar su inocencia; sin embargo, acusa que la Secretaría de Marina ha negado dicha información bajo el argumento de que su difusión afectaría la seguridad nacional.