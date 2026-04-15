Sheinbaum debe aceptar crisis de desapariciones: Santiago Corcuera, extitular del CED

El expresidente de la CED dijo que a pesar de que Sheinbaum ha insistido en que el Comité no tomó en cuenta los avances de los últimos siete años, estos se limitan a leyes y protocolos y no a la reducción de la incidencia de desapariciones. [Fotografía. El Financiero TV]

La presidenta Claudia Sheinbaum debe reconocer la dimensión de la crisis de desapariciones en México y aceptar la asistencia que ofrezca la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando el asunto sea llevado a la Asamblea General, afirmó Santiago Corcuera Cabezut, expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), organismo que a inicios de abril concluyó que en el país se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.

En entrevista para EntreDichos, programa de El Financiero Bloomberg, conducido por René Delgado, Corcuera Cabezut recomendó a Sheinbaum cambiar de actitud y que siga los pasos del nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien dijo estar abierto a la colaboración internacional y a la aceptación del problema.

“Que se acepte la dimensión del problema, que no se niegue que se sigan cometiendo desapariciones forzadas, aunque son de características distintas a las de Chile y Argentina y la guerra sucia en México, sí son desapariciones forzadas y lo mejor que podría hacer el gobierno de México es aceptar tal situación”.

El expresidente de la CED dijo que a pesar de que Sheinbaum ha insistido en que el Comité no tomó en cuenta los avances de los últimos siete años, estos se limitan a leyes y protocolos y no a la reducción de la incidencia de desapariciones.

“¿A qué últimos avances entre comillas se refiere el gobierno? A papeles, con todo respeto, pero leyes, reformas legales, nuevos protocolos, creación de nuevas instituciones, fortalecimiento de quién sabe qué, etcétera. Pero a la hora de que se le pregunta al gobierno (...) ¿Ha bajado ese ritmo?’ Y la respuesta es no. No solamente no ha bajado, se ha agravado, se ha incrementado.

“Y el Comité lo que está esperando no es más leyes y más papeles, sino resultados. Y los resultados han sido prácticamente inexistentes y no estoy exagerando al decirlo”.

En víspera de la reunión que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, sostendrá con Sheinbaum, Corcuera Cabezut explicó que el funcionario “no es el jefe del Comité ni es su superior jerárquico”, por lo que no puede dar órdenes a ninguno, y es por ello que es un hecho que el asunto será llevado a la Asamblea General porque, dijo, las desapariciones es un asunto que interesa a la humanidad.