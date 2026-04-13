Colectivos arman ‘cascarita’ para visibilizar crisis de desaparecidos

Familias buscadoras convertirán el Mundial 2026 en una plataforma de denuncia internacional para exhibir ante visitantes y medios extranjeros la magnitud de las desapariciones y la impunidad en México. [Fotografía. Cuartoscuro]

La Glorieta de los Desaparecidos en Paseo de la Reforma se convirtió este domingo en la cancha de la primera de una serie de ‘cascaritas’ que colectivos de búsqueda de personas llevarán a cabo en el marco del Mundial 2026, con el objetivo de mostrar al mundo la crisis de desapariciones en México, que supera las 130 mil personas y advertir a los visitantes del peligro que corren.

Jorge Verástegui, que busca a su hermano y a su sobrino desde 2009, explicó en conferencia que la iniciativa lleva por nombre “Hagamos que suceda. Hasta encontrarles” y busca romper el cerco informativo y mostrar a los millones de visitantes y medios extranjeros la crisis humanitaria que, acusó, el discurso oficial intenta invisibilizar.

“El gobierno pretende utilizar este evento como una vitrina de normalidad; las familias tomaremos las calles para recordarles que México no puede ser una sede deportiva mientras siga siendo una fosa clandestina”, dijo.

Indicó que la campaña “es además una medida de prevención y advertencia para quienes visitan el país, donde la impunidad es la norma”.

Verástegui aprovechó para expresar el respaldo de los colectivos de búsqueda al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas que la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han descalificado en la última semana.

El Paseo de la Reforma se convirtió en la cancha para difundir la crisis de desaparecidos en México. [Fotografía. Cuartoscuro]

Por su parte, Héctor Flores, padre de Héctor Daniel Flores Fernández, desaparecido en 2021, dijo estar ansioso por que la crisis de desapariciones en México se lleve a la Asamblea General de la ONU, pues consideró eso mostrará al mundo la realidad que el gobierno mexicano se ha negado a ver.

“Estamos esperando con ansias que se lleve el tema a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en México todos los días desaparecen gente, en México todos los días torturan, asesinan y se cometen crímenes de lesa humanidad”.

“El mundial será una vitrina internacional para demostrarle a toda la comunidad lo que se está viviendo en este país y todas las graves violaciones a los derechos humanos, que a pesar de los gobiernos, sus ideologías, su forma de querer administrar la crisis nos quieren silenciar”, expresó el buscador.

Liliana Meza, fundadora del colectivo Luz de Esperanza en Jalisco, agregó que a las familias buscadoras “les cuesta mucho trabajo escuchar que la presidenta salga y diga que no existen estas desapariciones forzadas; que desde que la ‘4T’ existe ya no hay estas desapariciones y que su único trabajo sea bajar cifras, pero no encontrando personas sino maquillando todas estas cifras estatales y federales”.