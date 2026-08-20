Fernando ‘N’, exalmirante involucrado en huachicol fiscal, es trasladado desde Argentina a México

Fernando ‘N’ exalmirante involucrado en el caso de huachicol fiscal, ya es trasladado a México desde Argentina, informó la Fiscalía General de la República (FGR) este jueves 20 de agosto.

El exmarino es señalado junto con su hermano Roberto ‘N’ de participar en un esquema que permitió la entrada ilegal de combustible a México cuando ambos ocupaban puestos en la Marina.

Así consiguió México la custodia de Fernando ‘N’

La FGR de Ernestina Godoy aclaró que Fernando ‘N’ no fue extraditado, sino expulsado de Argentina, esto después de que llegó al país en abril de este año utilizando un pasaporte falso de Guatemala.

La ruta de escape de Fernando ‘N’ hacia Argentina involucró un viaje en carretera hasta la frontera de México con Guatemala. En ese punto, obtuvo un pasaporte falso bajo el nombre ‘Luis Lemus Ramos’ con el que viajó primero a Bogotá, Colombia, y luego a Buenos Aires, Argentina.

Fernando 'N' llegará en las próximas horas a la Ciudad de México, informó la Fiscalía General de la República. (Gobierno de México)

Personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) se trasladó a Argentina para conseguir la entrega del exmarino. Claudia Sheinbaum incluso hizo un llamado al presidente Javier Milei para que no obstaculizara el proceso.

“La Secretaría de Marina dispuso de una aeronave para que servidores públicos del Ministerio Público de la Federación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores trasladen” a Fernando ‘N’, apuntó la FGR en un comunicado.

La Fiscalía agregó que el exmarino llegará en las próximas horas a la Ciudad de México. La dependencia agradeció la cooperación del Gobierno de Javier Milei y reveló que en el proceso intervinieron autoridades de Estados Unidos.

“Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”, señaló.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la entrega de Fernando ‘N’?

Más temprano, la presidenta de México reconoció que había un retraso en la llegada por un “asunto jurídico” tramitado por Fernando ‘N’ ante la justicia de Argentina.

“En la reunión del Gabinete, los representantes de la fiscal dijeron que no está en duda su traslado”, indicó en la ‘mañanera’ de este 20 de agosto.

Fernando ‘N’ había buscado asilo político en Argentina al alegar riesgos para su integridad y falta de garantías de un proceso imparcial en México.

Epigmenio Mendieta, abogado defensor del exmarino, argumentó que su cliente no podía ser llevado a México dado que no existía una resolución en el proceso de extradición requerido por la administración de Sheinbaum. De hecho, su próxima audiencia estaba programada para el jueves 27 de agosto.

Posteriormente, la defensa de Fernando ‘N’ confirmó a medios que la entrega fue autorizada, aunque señaló que todavía no recibió formalmente la resolución correspondiente.

Las autoridades buscan procesar a Fernando ‘N’ por los delitos de delincuencia organizadacon fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos; enriquecimiento ilícito; tráfico de influencias; lavado de dinero; operaciones con recursos de procedencia ilícita, y defraudación fiscal equiparada.

Con información de EFE