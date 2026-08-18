Fernando ‘N’ y el huachicol fiscal: Estos son los delitos que le imputan a uno de ‘Los Primos’

Fernando ‘N’ llegará a México desde Argentina luego de cuatro meses de detención, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum este martes 18 de agosto.

El exintegrante de la Secretaría de Marina es considerado una pieza clave en el escándalo de corrupción, aunque las autoridades todavía no cuentan con una estimación del desfalco al erario.

Aunque Fernando ‘N’ no actuó solo, supuestamente también estuvo involucrado su hermano Manuel Roberto Farías Laguna. Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuáles son los delitos que se le imputan a Fernando Farías Laguna?

De acuerdo con las indagatorias, Fernando ‘N’ lideraba una red de huachicol fiscal. Supuestamente, junto con su hermano, el mando naval tomó el control de áreas clave de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), aprovechando sus cargos en la Secretaría de Marina.

Supuestamente, ‘Los Primos’, como los conocían, tejieron una red de servidores públicos que colaboraban para incurrir en actos de corrupción, al permitir el ingreso ilegal de millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México.

Los implicados utilizaron declaraciones aduaneras falsas para que la gasolina o el diésel pasaran como aceites lubricantes y evitaran el pago de los impuestos correspondientes.

Por la operación de este esquema, pesa sobre Fernando ‘N’ una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Además, enfrenta señalamientos por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Utilizados como chivos expiatorios en el caso de huachicol fiscal

Manuel Roberto ‘N’, hermano de Fernando ‘N’, envió múltiples cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su caso. El principal reclamo es que las autoridades no le permiten acceder a la carpeta de investigación para defenderse.

En una de ellas señaló que “entre sus compañeros de partido están los culpables”, pues hasta la fecha los dos exfuncionarios navales son los únicos altos mandos detenidos de la red que permitió el contrabando de millones de litros de combustible.

A su parecer, otras personas que se habrían beneficiado de los hechos investigados están fuera del escrutinio de las autoridades. Por ello, considera que son utilizados como “chivo expiatorio”.

Abogados rechazan extradición de Fernando ‘N’

Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando ‘N’, negó que su cliente sea trasladado a México desde Argentina en las próximas horas.

Supuestamente, los abogados no fueron notificados sobre esta acción y Fernando ‘N’ seguirá bajo disposición de un juez federal en Buenos Aires, dijo en entrevista con Azucena Uresti ante las versiones difundidas la noche del lunes 17 de agosto.

Hasta las 14:00 horas, la Fiscalía General de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaron la extradición del contralmirante Fernando ‘N’.