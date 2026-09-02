Nepal pide a turistas no cancelar viajes para apoyar a damnificados: ‘Destinos turísticos son seguros’

Tras la riada en Nepal, autoridades pidieron este miércoles 2 de septiembre a los turistas internacionales seguir visitando el país tras el desastre que ha dejado más de 1.000 muertos y 4 mil desaparecidos y generado una ola de cancelaciones turísticas que pone en jaque uno de los pilares económicos de la nación.

“Si tenía previsto visitar Nepal, este es el momento de venir, no de cancelar. Su visita apoya a las comunidades locales, a los trabajadores del sector turístico, a las empresas y a innumerables familias cuyos medios de vida dependen del turismo”, pidió el ministro de Turismo nepalí, Khadak Raj Paudel, en un video.

“Aunque la reciente catástrofe ha afectado a algunas zonas y alterado vidas, la mayoría de los destinos turísticos de Nepal siguen siendo seguros”, agregó Paudel.

Turismo cae en Nepal tras avalancha

Operadores turísticos aseguran que las cancelaciones se han disparado a medida que las labores de búsqueda y rescate, que hoy están en su octavo día, revelan la magnitud del desastre.

“Las reservas para el periodo de septiembre a noviembre, la temporada alta de turismo en Nepal, superaban el 90 por ciento. Ahora, ya se ha cancelado el 20 por ciento”, explicó el director general del hotel Dom Himalaya, Mandip Giri, añadiendo que el sector ya venía golpeado por las protestas de la generación Z de 2025 y la guerra en Oriente Medio.

El desastre afectó especialmente al lucrativo mercado de peregrinaciones al Kailash Mansarovar, en el vecino Tíbet (China), cuya temporada estaba en pleno apogeo. Las inundaciones afectaron la zona de Rasuwa-Kerung, uno de los principales pasos fronterizos entre ambos países.

“A pesar del aumento de los costos debido a la inflación y del incremento en las tarifas y cargos por servicios conexos -causado por las tensiones en Asia Occidental (Oriente Medio)- , este año se registró el mayor número de reservas hasta la fecha”, afirmó Basu Adhikari, director general de Touch Kailash Travels & Tours, un operador turístico especializado en esta peregrinación.

“Ahora, con el desastre, es posible que el número de visitantes disminuya en la próxima temporada”, comentó.

La Junta de Turismo de Nepal informó que 583 viajeros extranjeros figuran como desaparecidos en Nepal tras la riada. Los ciudadanos indios constituyen el grupo más numeroso, con 178 desaparecidos, seguidos por 55 estadounidenses, 53 ucranianos, 51 malasios, 35 australianos y 33 británicos, entre otros.