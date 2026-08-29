Avalancha en Nepal: Sube cifra de muertos a 669 y hay más de 3 mil personas desaparecidas

Nepal rectificó este sábado su decisión de mantener fuera de las zonas afectadas por la riada a los equipos internacionales de búsqueda y rescate. EFE

Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a 669 la cifra de cuerpos recuperados tras la devastadora avalancha del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y el Tíbet a 676 personas y mantiene a casi 3 mil en paradero desconocido en ambos lados de la frontera.

El nuevo balance oficial publicado por la Policía nepalí fija en 669 los cuerpos hallados en su territorio, con la mayor parte localizados en los distritos del sur de Chitwan (248) y Nawalparasi Este (158), donde la masa de agua y piedras arrastró a las víctimas.

A esta cifra se suman los siete fallecidos que China ha reportado en el condado tibetano de Gyirong, en el que se ubica el paso fronterizo con Nepal que fue escenario de una de las imágenes más violentas de la riada.

Comienza toma masiva de muestras de ADN en Nepal

La saturación de las morgues y el rápido deterioro de los cadáveres recuperados en los ríos ha obligado a las autoridades locales, como en el distrito de Nawalparasi Este (Nawalpur), a iniciar la toma masiva de muestras de ADN antes de proceder a sepultar los cuerpos no identificados o irreconocibles en zonas forestales comunitarias.

Mientras, los equipos de emergencia desplazados, que se cuentan a miles, tratan de continuar con su labor en una superficie de lodo que se ha endurecido y que apunta a haber sepultado a decenas de personas.

El Gobierno nepalí ha solicitado asistencia internacional en materia forense y de conservación de cadáveres. EFE (NEPAL ARMY HANDOUT/EFE)

¿Cuántos extranjeros fueron afectados por la riada en Nepal?

En cuanto a los extranjeros afectados, la Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha detallado que un total de 184 turistas han sido rescatados con vida y 420 continúan desaparecidos. Entre los rescatados se incluyeron este sábado dos ciudadanos españoles.

El Gobierno nepalí ha solicitado asistencia internacional en materia forense y de conservación de cadáveres, así como el despliegue de equipos técnicos para tratar de rescatar a centenares de trabajadores que se teme que estén atrapados en túneles anegados de las centrales hidroeléctricas de la cuenca.

Nepal permite asistencia extranjera para rescate de personas

Nepal rectificó este sábado su decisión de mantener fuera de las zonas afectadas por la riada a los equipos internacionales de búsqueda y rescate, y permitirá la llegada de especialistas extranjeros para operaciones en túneles, identificación forense y pruebas de ADN.

El Gobierno había asegurado el miércoles que los equipos nepalíes tenían capacidad suficiente para asumir las labores de rescate, pero tres días después cambió de posición tras recibir peticiones de países con ciudadanos entre los desaparecidos.

“Recibimos una petición de la comunidad internacional para permitir al menos la entrada de equipos de búsqueda y rescate porque también hay ciudadanos de esos países desaparecidos en las inundaciones”, dijo el ministro de Exteriores, Sishir Khanal.

La cifra se mantiene a casi 3 mil en paradero desconocido en ambos lados de la frontera. (NARENDRA SHRESTHA/EFE)

“Estamos permitiendo un número limitado de expertos en determinadas áreas”, añadió.

Tras una evaluación del Centro Nacional de Gestión de Desastres, un comité interministerial autorizó la llegada de especialistas de India, China, Australia y Corea del Sur con experiencia en rescates en túneles, análisis de ADN y exámenes forenses.

Uno de los principales desafíos está en los proyectos hidroeléctricos golpeados por la riada, donde 933 trabajadores y empleados continúan sin ser localizados, según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

En varios de esos complejos, el agua y los corrimientos de tierra bloquearon accesos y dejaron túneles cubiertos por barro, roca y restos de estructuras, mientras Nepal reconoce que carece de parte del equipamiento y la experiencia necesarios para algunas de esas operaciones.