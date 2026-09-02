Sal con sombrilla: Nuevo León espera hasta 38°C el jueves 3 de septiembre

La Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, tendrá un jueves 3 de septiembre caluroso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas elevadas y cielo medio nublado, con vientos ligeros y sin probabilidad de lluvia. Se recomienda tomar precauciones.

¿Qué temperaturas habrá mañana en las ciudades de Nuevo León?

Monterrey espera una máxima de 34.0°C y mínima de 18.7°C. San Pedro Garza García registrará una máxima de 31.7°C y mínima de 18.0°C. Ambas ciudades tendrán vientos de 6 km/h y cielo medio nublado.

Guadalupe, por su parte, anticipa una máxima de 35.3°C y mínima de 19.3°C. Apodaca será la más cálida, con una máxima de 38.0°C y mínima de 20.7°C. El cielo en estas zonas también será medio nublado.

¿Hay probabilidad de lluvia en Nuevo León este jueves?

La probabilidad de lluvia para este jueves 3 de septiembre en la Zona Metropolitana de Monterrey es baja. El cielo se mantendrá medio nublado en la mayoría de las ciudades, sin expectativas de lluvias significativas durante el día.

Los vientos serán ligeros en toda la región, con velocidades entre 6 y 8 km/h. Aunque no se esperan lluvias, la humedad en el ambiente contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor calor.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Jueves 3 de septiembre : Máxima de 36°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 36°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 6 km/h. Viernes 4 de septiembre : Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Cielo despejado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Cielo despejado, viento de 5 km/h. Sábado 5 de septiembre: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Nuevo León indica un ligero descenso en las temperaturas máximas. A pesar de esto, el ambiente seguirá siendo cálido. Las mínimas se mantendrán estables y el cielo despejado predominará, sin pronóstico de lluvias importantes.

¿Cómo protegerse del calor en Nuevo León este jueves?

Ante las altas temperaturas, es fundamental beber agua constantemente para evitar la deshidratación. Evite la exposición prolongada al sol, sobre todo de 11:00 a 16:00 horas, para prevenir golpes de calor.

Se aconseja usar ropa ligera y de colores claros, gorras o sombreros, y lentes de sol. Aplique protector solar si sale al aire libre. Proteja a niños, adultos mayores y mascotas, quienes son más sensibles a las altas temperaturas.

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