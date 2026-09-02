Peso anticipa sesión de ganancias por operaciones de carry trade: ¿Cómo está el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este miércoles 2 de septiembre. (Fotoarte El Financiero)

Las operaciones de carry trade continúan beneficiando la cotización del peso mexicano, a medida que los operadores anticipan que las autoridades japonesas podrían realizar una intervención con la finalidad de apuntalar la cotización del yen.

Según los datos reportados por Bloomberg, el tipo de cambio ronda en los 16.9922 pesos por billete verde, nivel bajo el cual se aprecia 0.06 por ciento u 1.04 centavos, considerando su dato de cierre de ayer.

“Hoy, el tipo de cambio USD/MXN aceleró su corrección a la baja impulsado por la debilidad del dólar estadounidense, ante la especulación de una intervención conjunta del Tesoro y el Ministerio de Finanzas de Japón para frenar la debilidad del yen”, detalló Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un retroceso de 0.12 por ciento, en los 99.56 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.19 por ciento hacia las mil 196.28 unidades.

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 17.41 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.79 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.33 por ciento.

Asimismo, entre las divisas que más retroceden destaca el dólar neozelandés con 1.02 por ciento, el rublo ruso con 0.67 por ciento, el dólar taiwanés con 0.31 por ciento, el franco suizo con 0.23 por ciento, la corona sueca con 0.22 por ciento y la rupia de Indonesia con 0.19 por ciento.