¿Tu celular termina en ‘1′? CRT suspende 1.9 millones de líneas móviles por no completar su registro

La CRT continuará el Registro Obligatorio de Líneas Móviles el 15 de septiembre con los números que terminan en “2”.

Al menos 1 millón 902 mil líneas de telefonía móvil con terminación “1” quedaron desactivadas temporalmente por no completar el proceso de vinculación establecido en el Registro Obligatorio de Líneas Móviles impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La autoridad informó que, al 3 de septiembre de 2026, sólo 9 millones 550 mil 278 líneas ya fueron vinculadas, de un universo estimado de 11 millones 452 mil 897 números para este bloque.

“Con corte al jueves 3 de septiembre, se han vinculado 9 millones 550 mil 278 líneas con terminación “1”. Esto representa 83.4% de las 11 millones 452 mil 897 líneas estimadas para este dígito que se espera que se vinculen”, comentó el organismo encabezado por Norma Solano.

Según señaló la comisión especializada en regulación de telecomunicaciones, del total de líneas suspendidas, ya fueron reactivadas 1 millón 162 mil 793 líneas, sin embargo, la autoridad prevé que en los próximos días se complete la recuperación de alrededor de 1.9 millones de líneas que todavía no han sido vinculadas.

“Las personas que cuentan con una línea en terminación ‘1’ y cuyo servicio se encuentra suspendido no perdieron su número y podrán recuperar su servicio de forma inmediata una vez que realicen la vinculación”, indicó la CRT.

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Las líneas suspendidas todavía pueden realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana, comunicarse con su compañía telefónica, recibir la alerta sísmica y efectuar el proceso de vinculación.

Además de las líneas pendientes, la CRT prevé depurar alrededor de 2.5 millones de números en desuso correspondientes a este bloque. Entre ellos se encuentran chips que nunca fueron activados y líneas de un solo uso adquiridas por visitantes temporales o mediante promociones.

El avance del bloque con terminación “1” se registra mientras el proceso nacional acumula 80.9 millones de líneas vinculadas, equivalentes a 67.4 por ciento del total esperado, considerando una depuración estimada de alrededor de 25 millones de líneas en desuso.

“Esta vinculación busca eliminar el anonimato en las líneas móviles para contribuir al combate de delitos cometidos mediante la telefonía celular como el fraude”, explicó la CRT.

El calendario continuará el 15 de septiembre con las líneas cuyo número termine en “2”. Posteriormente corresponderá a las terminaciones “3” y “4”, con fechas límite del 30 de septiembre y 15 de octubre, respectivamente.