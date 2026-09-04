EU ‘da el visto bueno’ para la fusión de Viva Aerobus y Volaris... pero México continúa pendiente

La fusión empresarial entre Viva Aerobus y Volaris fue aprobada en Estados Unidos, por lo que la empresa conjunta, que daría paso a la firma Grupo Más Vuelos, avanza en su interés por crear a la aerolínea nacional más grande en el mercado.

Viva Aerobus confirmó a El Financiero sobre la aprobación otorgada por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el expediente de la FTC también consultado por este diario, la aprobación de la fusión empresarial fue otorgada bajo el principio Sua Sponte, una atribución de la Comisión que le permite fallar a favor o en contra de una alianza u operación comercial sin que las partes involucradas lo hayan solicitado.

¿Cómo va el proceso de la fusión de Viva Aerobus y Volaris?

La fusión entre Viva Aerobus y Volaris también fue aprobada en Colombia, por lo que el proceso en México es el único que continúa pendiente y bajo el escrutinio de la autoridad antimonopolios nacional.

En caso de aprobarse, el Grupo Más Vuelos tendrá más de tres cuartas partes del mercado aéreo nacional, así como 27 por ciento del mercado aéreo binacional entre México y Estados Unidos.

Aunque la autoridad antimonopolios mexicana podría aprobar la fusión con reservas, aún se desconoce cuáles serían las condiciones que permitirían la creación de la nueva empresa que, además, continuará usando las dos marcas con fines comerciales.

Según las previsiones de las empresas, el fallo de la autoridad antimonopolio mexicana se daría antes del fin del 2026.

El objetivo de la fusión empresarial apunta a la eficiencia de costos operativos, una mejor estructura financiera para el apalancamiento, así como perspectivas de crecimiento que permitan tener mejores dividendos a los accionistas del grupo aéreo.

Asimismo, las aerolíneas apuntan a expandir su crecimiento en Estados Unidos, un mercado que ya pesa mil 500 millones de dólares en ingresos para sus negocios y en el cual buscan ampliar su presencia en los años siguientes.

Cabe recordar que la empresa que subsistirá accionariamente será Volaris. Cada una de las empresas se quedará con el 50 por ciento de las acciones de la nueva empresa que cotizará en la Bolsa, además de que se harán cambios en la estructura del Consejo de Administración.